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Lexus Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatlar

etiket Lexus Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 11:35

Japon otomotiv devi Lexus, Eylül ayına özel fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası, Asya, Avrupa ve Amerika pazarında yerini alıyor. Lexus ayrıca, Amerika'nın en çok satılan lüks segment otomobil markası olmayı da başardı. Peki, Lexus ES, RX, LC ve LS ne kadar oldu? 

İşte, Lexus'un Eylül ayına özel güncel fiyatları...

Kaynak

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Lexus Fiyat Listesi

Lexus Fiyat Listesi

Son dönemlerde hibrit seçenekleriyle ön plana çıkan markanın Eylül ayında sevilen modellerinden LBX, 2.290.000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar ise markanın 2024 model arabalarının anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik göstermektedir.

Lexus LBX Fiyat Listesi Eylül 2024

Lexus LBX Fiyat Listesi Eylül 2024

  • LBX Elegant E-CVT 2.290.000 TL

  • LBX Emotion E-CVT 2.390.000 TL 

  • LBX Relax E-CVT 2.575.000 TL

  • LBX Cool E-CVT 2.650.000 TL

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Eylül 2024

Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Eylül 2024

  • RZ 450e Executive E-CVT230 Kw / 313 HP 3.635.000 TL - Online Rezervasyona Özel Kampanyalı 2023 Fiyat 2.950.000 TL 

  • RZ 450e Executive Design E-CVT230 Kw / 313 HP 3.680.000 TL - Online Rezervasyona Özel Kampanyalı 2023 Fiyat 2.990.000 TL 

  • RZ 450e Exclusive E-CVT230 Kw / 313 HP 3.950.000 TL  - Online Rezervasyona Özel Kampanyalı 2023 Fiyat 3.375.000 TL

(Model Yılı: 2023)

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2024

Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2024

  • ES 300h Business Plus E-CVT 6.526.000 TL

  • ES 300h Executive E-CVT 6.981.340 TL

  • ES 300h Exclusive E-CVT 7.747.400 TL

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2024

Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2024
  • LS 500h Executive E-CVT 16.500.000 TL
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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2024

Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2024

  • NX 350h 4x4 Business Plus E-CVT 5.745.000 TL 

  • NX 350h 4x4 Executive E-CVT 6.026.800 TL 

  • NX 350h 4x4 Exclusive E-CVT 6.559.600 TL

  • NX 350h 4x4 F Sport E-CVT 6.610.100 TL

NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • NX 450h+ 4x4 Executive E-CVT 6.915.000 TL 

  • NX 450h+ 4x4 Exclusive E-CVT 7.370.000 TL 

  • NX 450h+ 4x4 F Sport E-CVT 7.460.000 TL

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2024

Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2024

  • RX 350h AWD Executive E-CVT 7.450.000 TL 

  • RX 350h AWD F Sport Design E-CVT 8.030.000 TL 

  • RX 350h AWD Exclusive E-CVT 7.705.000 TL

RX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • RX 450h+ AWD Executive E-CVT 8.595.000 TL

  • RX 450h+ AWD Exclusive E-CVT 9.180.000 TL

RX Performans Hybrid Fiyat Listesi

  • RX 500h AWD F Sport 6AT 8.885.000 TL

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2024

Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Eylül 2024

  • LM 350h 7 Koltuklu E-CVT 11.790.000 TL 

  • LM 350h 4 Koltuklu E-CVT 13.990.000 TL

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