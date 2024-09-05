Lexus Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatlar

Japon otomotiv devi Lexus, Eylül ayına özel fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası, Asya, Avrupa ve Amerika pazarında yerini alıyor. Lexus ayrıca, Amerika'nın en çok satılan lüks segment otomobil markası olmayı da başardı. Peki, Lexus ES, RX, LC ve LS ne kadar oldu?

İşte, Lexus'un Eylül ayına özel güncel fiyatları...

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