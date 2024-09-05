Alfa Romeo Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

1910 yılında İtalya'nın Milano şehrinde kurulan İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Eylül ayına özel anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modelleri bir kez daha otomobil tutkunlarının ilgisini çekti. Peki, Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Eylül ayına özel güncel fiyatları