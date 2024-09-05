Görüş Bildir
Haberler
Finans
Alfa Romeo Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

etiket Alfa Romeo Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 12:53

1910 yılında İtalya'nın Milano şehrinde kurulan İtalyan otomotiv devi Alfa Romeo, Eylül ayına özel anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modelleri bir kez daha otomobil tutkunlarının ilgisini çekti. Peki, Alfa Romeo Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Eylül ayına özel güncel fiyatları

Kaynak: https://www.alfaromeo.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Alfa Romeo Fiyat Listesi

Alfa Romeo Fiyat Listesi

1960'lı yıllarda Avrupa'nın popüler otomotiv markaları arasına giren Alfa Romeo, 1986 yılında Fiat'a katıldı. İtalyan otomotiv devi, Eylül ayına özel fiyat listesini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. 

Güncellenen fiyat listesine göre, Eylül ayında Tonale modeli 2.090.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıdaki fiyatlar, markanın anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Eylül 2024

Alfa Romeo Tonale Fiyat Listesi Eylül 2024

  • TI 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 TI DCT (Otomatik) Dizel - 2.090.000 TL

  • Speciale 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Speciale DCT (Otomatik) Dizel - 2.400.000 TL

  • Speciale 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Speciale TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 2.495.000 TL

  • Veloce 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Veloce TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit

  • - 2.620.000 TL

  • Tributo 1.5 VGT 160hp Hybrid TCT 4x2 Tributo TCT (Otomatik) Benzinli Hibrit - 2.735.000TL 

  • Tributo 1.6 Diesel 130hp DCT 4x2 Tributo DCT (Otomatik) Dizel - 2.640.000 TL

Alfa Romeo Tonale Plug-In Fiyat Listesi Eylül 2024

Alfa Romeo Tonale Plug-In Fiyat Listesi Eylül 2024
  • Tributo 1.3 280hp Plug-in Hybrid eAWD 4x4 e-AWD Veloce TCT (Otomatik) Benzin+Elektrik - 3.570.000 TL

Alfa Romeo Giulia Fiyat Listesi Eylül 2024

Alfa Romeo Giulia Fiyat Listesi Eylül 2024

  • Veloce 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Veloce Otomatik Benzin - 4.220.000 TL

  • Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Competizione Otomatik Benzin - 4.630.000 TL

(Model Yılı: 2023)

Alfa Romeo Stelvio Fiyat Listesi Eylül 2024

Alfa Romeo Stelvio Fiyat Listesi Eylül 2024

  • Veloce 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Veloce Otomatik Benzin - 3.777.555 TL

  • Competizione 2.0 280hp AWD Benzinli AT 4x4 Competizione Otomatik Benzin 4.151.655TL

(Model Yılı: 2023)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Fiyat Listesi Eylül 2024

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Fiyat Listesi Eylül 2024
  • QV 2.9 520HP RWD Benzinli AT 4x2 Quadrifoglio Otomatik - 9.193.204 TL

(Model Yılı: 2023)

Alfa Romeo Stelvio Quadrifogrlio Fiyat Listesi Eylül 2024

Alfa Romeo Stelvio Quadrifogrlio Fiyat Listesi Eylül 2024
  • QV 2.9 520HP AWD Benzinli AT 4x4 Quadrifoglio Otomatik - 9.833.302 TL

(Model Yılı: 2023)

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın