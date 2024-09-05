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Jaguar Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type Güncel Fiyatları

etiket Jaguar Fiyat Listesi Eylül 2024! İşte Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 12:20

1945 yılında kurulan İngiliz otomotiv devi Jaguar, Eylül ayına özel fiyatlarını duyurdu. Sık sık en sağlam otomobiller listesinde yer alan modelleriyle dikkat çeken dünyaca ünlü marka, yüksek performansıyla lüksün de simgesi olmaya devam ediyor. Peki Jaguar XF, XE, Pace ve F-Type ne kadar oldu? 

İşte Jaguar'ın Eylül ayına ait güncel fiyatları...

Kaynak: https://www.jaguar.com.tr/
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Jaguar Fiyat Listesi

Jaguar Fiyat Listesi

Jaguar'ın Eylül ayı fiyat listesinde elektrikli otomobil segmentindeki I-Pace modeli 5.392.004 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar, markanın anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Jaguar I-Pace Fiyat Listesi Eylül 2024

Jaguar I-Pace Fiyat Listesi Eylül 2024

  • R-DYNAMIC SE Elektrik - 5.392.004 TL

  • R-DYNAMIC HSE Elektrik - 5.974.687 TL

Jaguar F-Pace Fiyat Listesi Eylül 2024

Jaguar F-Pace Fiyat Listesi Eylül 2024

  • R-DYNAMIC SE Mild Hybrid - 7.192.939 TL

  • R-DYNAMIC HSE Mild Hybrid - 7.610.467 TL

Jaguar E-Pace Fiyat Listesi Eylül 2024

Jaguar E-Pace Fiyat Listesi Eylül 2024

  • R-DYNAMIC S Benzin Mild Hybrid - 4.016.479 TL

  • R-DYNAMIC SE  Benzin Mild Hybrid - 4.275.346 TL

  • R-DYNAMIC HSE  Benzin Mild Hybrid - 4.717.926 TL

Jaguar XE Fiyat Listesi Eylül 2024

Jaguar XE Fiyat Listesi Eylül 2024

  • R-DYNAMIC S Mild Hybrid - 5.047.309 TL 

  • R-DYNAMIC HSE Mild Hybrid - 5.540.224 TL

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Jaguar XF Fiyat Listesi Eylül 2024

Jaguar XF Fiyat Listesi Eylül 2024
  • R-DYNAMIC HSE Mild Hybrid - 6.642.034 TL

Jaguar F-Type Fiyat Listesi Eylül 2024

Jaguar F-Type Fiyat Listesi Eylül 2024
  • COUPE R-DYNAMIC Benzin 6.985.335 TL

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