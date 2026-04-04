article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
, Futbol
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe 20. Kez Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe 20. Kez Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2026 - 19:19

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 87-76 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. İlk iki karşılaşmayı da 85-70 ve 77-75’lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan üçüncü mücadelede de üstünlüğünü sürdürdü ve ligde 20. kez zirveye çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Üst üste 8.kez şampiyon oldular.

Üst üste 8.kez şampiyon oldular.

Sarı-lacivertli ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kazandığı 20 şampiyonluğun 9’unu son 10 sezonda elde etti. Ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı olan Fenerbahçe Opet, ilk zaferini 1998-1999 sezonunda elde etti.

2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 2006-2013 yılları arasında üst üste 8 şampiyonluk kazanarak önemli bir seri yakaladı. 2015-2016 sezonunda yeniden zirveye çıkan Fenerbahçe, 2017-2018’den itibaren bir kez daha arka arkaya 8 kez şampiyon olarak ligdeki dominasyonunu sürdürdü.

En yakın takipçi Galatasaray 13 şampiyonlukta kaldı.

En yakın takipçi Galatasaray 13 şampiyonlukta kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 13 kez şampiyonluk elde etti. İlk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda kazanan Galatasaray, 1990-1998 yılları arasında üst üste 9 kez kupayı alarak önemli bir başarıya imza attı. 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da zirvede yer alan sarı-kırmızılıların ligdeki şampiyonluk hasreti ise 12 yıla ulaştı.

Lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ 3’er kez şampiyonluk yaşarken, MTA ve BOTAŞ 2’şer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi ise birer kez kupayı kazandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın