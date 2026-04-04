Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe 20. Kez Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

Sarı-kırmızılı ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 13 kez şampiyonluk elde etti. İlk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda kazanan Galatasaray, 1990-1998 yılları arasında üst üste 9 kez kupayı alarak önemli bir başarıya imza attı. 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da zirvede yer alan sarı-kırmızılıların ligdeki şampiyonluk hasreti ise 12 yıla ulaştı.

Lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ 3’er kez şampiyonluk yaşarken, MTA ve BOTAŞ 2’şer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi ise birer kez kupayı kazandı.