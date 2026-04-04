Video Oyun Endüstrisinin Hollywood ve Müzik Dünyasını Geride Bırakan İnanılmaz Büyüklüğü

Çocukken bir oyun daha oynayayım diyerek ekran başından kalkamadığımız günleri hatırlıyor musunuz? O zamanlar video oyunlarının sadece eğlenceli bir hobi olduğunu düşünüyorduk. Oysa bugün oyun dünyası, devasa bir ekonomik güç haline geldi. Üstelik öyle bir büyüklükten bahsediyoruz ki Hollywood filmlerini ve müzik endüstrisini bile geride bırakıyor! Konsollardan telefonlara, bilgisayarlardan bulut sistemlerine kadar oyunlar hayatımızın her yerine yayılmış durumda. Gelin, bu devasa endüstrinin nasıl bu kadar büyüdüğüne ve neden tüm dünyayı etkisi altına aldığına birlikte bakalım.