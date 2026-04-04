Ekonomide Giffen Paradoksu: İnsanlar Neden Bazı Temel Ürünleri Pahalandıkça Daha Çok Alır?

Giffen paradoksu genellikle temel gıda ürünlerinde ortaya çıkar. Pirinç, patates ya da ekmek gibi ürünler bunun klasik örnekleri arasında sayılır. Düşük gelirli bir aile düşünün! Bütçesinin büyük kısmını zaten bu tür ucuz ama doyurucu gıdalara harcar. Eğer bu ürünlerin fiyatı artarsa aile bütçesi ciddi biçimde sıkışır. Normal şartlarda daha pahalı ve besleyici gıdalara yönelmek gerekirken bu artık mümkün olmaz. Sonuç olarak aile, et veya sebze gibi alternatifleri azaltır. Açığını kapatmak için de daha fazla ekmek veya pirinç satın alır. Böylece fiyat artmasına rağmen talep artmış gibi görünür.