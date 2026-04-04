article/comments
article/share
Haberler
Finans
Ekonomide Giffen Paradoksu: İnsanlar Neden Bazı Temel Ürünleri Pahalandıkça Daha Çok Alır?

Liz Lemon - Onedio Üyesi
04.04.2026 - 14:01

Ekonomi çoğu zaman mantıklı gibi görünüyor. Fiyat artar, talep düşer. Fakat bazen işler tam tersine döner ve ekonomi teorisinin ezberini bozan tuhaf bir sahne ortaya çıkar. İşte tam bu noktada karşımıza Giffen paradoksu çıkmakta! Bu paradoks, bazı temel ürünlerin fiyatı yükseldikçe insanların o üründen daha fazla satın aldığını gösterir. İlk bakışta kulağa mantık hatası gibi gelir ama arkasında oldukça güçlü sosyoekonomik dinamikler var. Şimdi gelin ekonominin bu ters köşe yapan davranışını adım adım inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Giffen paradoksu, ekonomide talep yasasının nadir görülen bir istisnası.

Ekonomi derslerinin ilk kuralıyla başlayalım! Bir ürün pahalanırsa insanlar ondan daha az alır. Ancak Giffen paradoksu bu kuralın istisnası olarak ortaya çıkar ve ekonomistlerin yıllarca tartıştığı ilginç bir fenomen yaratır. Bu kavram ilk olarak 19. yüzyılda ekonomist Sir Robert Giffen tarafından fark edildiği düşünülen bir davranış biçiminden adını almış. Paradoksun temelinde yoksul tüketicilerin satın alma davranışları var. Özellikle temel gıda ürünleri söz konusu olduğunda fiyat artışı bazen talebi azaltmak yerine artırabilir. Zira bu ürünler insanların hayatta kalabilmesi için vazgeçilmez. Alternatifleri ise çoğu zaman daha pahalı. Bu yüzden fiyat artsa bile tüketim düşmez, hatta bazen artar.

Temel ihtiyaç ürünleri bazen insanların bütçesinde beklenmedik bir etki yaratır.

Giffen paradoksu genellikle temel gıda ürünlerinde ortaya çıkar. Pirinç, patates ya da ekmek gibi ürünler bunun klasik örnekleri arasında sayılır. Düşük gelirli bir aile düşünün! Bütçesinin büyük kısmını zaten bu tür ucuz ama doyurucu gıdalara harcar. Eğer bu ürünlerin fiyatı artarsa aile bütçesi ciddi biçimde sıkışır. Normal şartlarda daha pahalı ve besleyici gıdalara yönelmek gerekirken bu artık mümkün olmaz. Sonuç olarak aile, et veya sebze gibi alternatifleri azaltır. Açığını kapatmak için de daha fazla ekmek veya pirinç satın alır. Böylece fiyat artmasına rağmen talep artmış gibi görünür.

Gelir etkisi ve ikame etkisinin çarpışması bu paradoksu doğurur.

Ekonomide tüketim davranışını açıklayan iki önemli kavram var, gelir etkisi ve ikame etkisi. Normal şartlarda bir ürün pahalandığında insanlar onun yerine daha ucuz alternatiflere yönelir. Buna ikame etkisi denir. Fakat Giffen ürünlerinde durum farklıdır çünkü bu ürünler zaten en ucuz seçeneklerdir. Yerine geçebilecek daha ucuz bir alternatif bulunmaz. Fiyat artışı aynı zamanda tüketicinin gerçek gelirini düşürür. Bu gelir etkisi, insanların daha pahalı gıdalardan vazgeçmesine neden olur.

Tarihte patates ve pirinç üzerinden yapılan araştırmalar bu davranışı ortaya koydu.

Giffen paradoksunun en çok anlatılan örneklerinden biri 19. yüzyıl İngiltere’sinde patates tüketimiyle ilişkili. O dönemde yoksul işçi sınıfı beslenmesinin büyük kısmını patatesten karşılıyordu. Patates fiyatı arttığında teorik olarak talebin düşmesi beklenirdi. Fakat bazı gözlemler tam tersini işaret etti. Daha pahalı hale gelen patates, insanların et gibi pahalı gıdalardan vazgeçmesine neden oldu. Bu da onların daha fazla patates satın almasına yol açtı. Benzer sonuçlar yıllar sonra Çin’de pirinç ve erişte tüketimi üzerine yapılan araştırmalarda da gözlemlendi.

Giffen ürünü olabilmek için bir ürünün birkaç özel şartı taşıması gerekmekte.

Her pahalanan ürünün Giffen ürünü haline gelmesi mümkün değil. Bunun gerçekleşmesi için bazı özel koşullar gerekir. Öncelikle ürün, tüketicinin bütçesinde büyük bir paya sahip olmalı. Bunun yanında temel ihtiyaç kategorisinde yer almalı. En kritik koşullardan biri ise ürünün daha ucuz bir alternatifinin bulunmaması. Eğer insanlar daha ucuz bir seçeneğe geçebiliyorsa Giffen etkisi ortaya çıkmaz. Ayrıca bu davranış genellikle düşük gelirli gruplarda görülür. Çünkü yüksek gelirli tüketiciler fiyat artışlarına karşı çok daha esnek davranabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Giffen paradoksu bize ekonominin sadece sayılarla açıklanamayacağını gösterir.

Bu paradoks ekonominin insan davranışıyla ne kadar iç içe olduğunu hatırlatan güçlü bir örnek. Matematiksel modeller çoğu zaman tüketicinin rasyonel davrandığını varsayar. Fakat gerçek hayatta insanlar çoğu zaman bütçe kısıtları, alışkanlıklar ve zorunluluklar arasında karar verir. İşte Giffen paradoksu tam da bu noktada devreye girmekte. İnsanların seçimleri bazen ekonomik mantığın klasik kurallarını tersine çevirebilir. Özellikle gelir eşitsizliği ve yoksulluk söz konusu olduğunda tüketim davranışı farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Modern ekonomide nadir görülse de Giffen paradoksu hâlâ önemli bir tartışma konusu.

Günümüzde Giffen ürünleri çok sık görülmez çünkü modern ekonomilerde alternatif ürün çeşitliliği oldukça fazla. İnsanlar artık tek bir gıdaya bağımlı kalmadan beslenebilecek seçeneklere sahip. Buna rağmen bazı kriz dönemlerinde benzer davranışlar ortaya çıkabilmekte. Özellikle yüksek enflasyon veya gelir daralması yaşanan toplumlarda tüketim alışkanlıkları hızla değişir. İnsanlar pahalı ürünlerden vazgeçip en ucuz seçeneklere yönelir. Eğer o ürün de pahalanırsa tüketim yine de düşmeyebilir. Bu nedenle Giffen paradoksu ekonomistlerin kriz dönemlerini analiz ederken hala başvurduğu önemli bir kavram. Ekonominin bazen beklenmedik yönlere savrulabileceğini hatırlatan küçük ama etkili bir ders niteliğinde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın