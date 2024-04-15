Savaş Tamtamlarının Çalındığı Günlerden Sonra Gerilimden Beslenen Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?
Savaş Tamtamlarının Çalındığı Günlerden Sonra Gerilimden Beslenen Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?
Ons altın Orta Doğu'daki gerilimden destek almaya devam ederken, Türkiye'de tatil olan haftada yurt dışında metallerde de yaşanan gelişmeler piyasaya damga vurmaya hazırlanıyor.
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İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından Orta Doğu'da tansiyonun düşüp düşmeyeceğinin belirsizliği, İsrail'in saldırıya yanıt vereceği yönündeki açıklamalar ons altın fiyatına destek vermeye devam ediyor.
Ons altın sabah saatlerinde güne başlarken, 2372 doların üzerini test etti. Son işlem gününe göre yüzde 0,65 artışla 2358,51 dolar seviyesinde.
Goldman Sachs, 2024 sonu için ons altın fiyat hedefini 2700 dolara çıkardı.
Jeopolitik gerilimler, metallerde yeniden etkili oldu. ABD ve İngiltere, Rus alüminyum ve nikelinin LME ile CME'de ticaretini yasakladılar.
ABD ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamada, attıkları yeni adımın, Rusya'nın daralan metal ihracatından para kazanma kabiliyetini daha da kısıtlayacağını ve Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'daki yasadışı savaşı için sağladığı finansmana bir darbe daha vuracağını savundular.
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Alüminyum ve nikel, ABD ve İngiltere'nin Rus metallerine yaptırım uygulamasıyla keskin arttı.
LME, dün yaptığı açıklamada, Cumartesi günü LME'nin sisteminde 13 Nisan veya sonrasında üretilen Rus metalinin yasaklandığını bildirdi. Borsa, 13 Nisan'dan itibaren CME Group'un Rusya'da üretilen alüminyum platformunun askıya alındığını duyurdu.
Demir cevheri, yatırımcıların Çin verilerini beklemesiyle dar aralıkta işlem gördü.
Temel çelik üretimi bileşeninin fiyatları, iyileşen talep görünümü nedeniyle geçen hafta %6'dan fazla artmıştı.
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