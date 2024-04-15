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Savaş Tamtamlarının Çalındığı Günlerden Sonra Gerilimden Beslenen Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

Savaş Tamtamlarının Çalındığı Günlerden Sonra Gerilimden Beslenen Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 09:17

Ons altın Orta Doğu'daki gerilimden destek almaya devam ederken, Türkiye'de tatil olan haftada yurt dışında metallerde de yaşanan gelişmeler piyasaya damga vurmaya hazırlanıyor.

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İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından Orta Doğu'da tansiyonun düşüp düşmeyeceğinin belirsizliği, İsrail'in saldırıya yanıt vereceği yönündeki açıklamalar ons altın fiyatına destek vermeye devam ediyor.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından Orta Doğu'da tansiyonun düşüp düşmeyeceğinin belirsizliği, İsrail'in saldırıya yanıt vereceği yönündeki açıklamalar ons altın fiyatına destek vermeye devam ediyor.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, 'Jeopolitik riskler ve Fed'in yılın ikinci yarısında faiz oranlarını gevşetme ihtimali bir araya geldiğinde altın bir finansal varlık olarak revaçta kalmaya devam ediyor. Birçok açıdan altın, 2024'te değişen piyasa dinamikleri altında yükselme kabiliyeti göz önüne alındığında 'her duruma uygun varlık' görünümünü alıyor' dedi.

Waterer, '2024'te şimdiye kadar olduğu gibi momentum değerli metalin (altın) tarafında kalmaya devam ederken 2500 dolar daha uygun bir yakın ve orta vadeli hedef gibi görünüyor' değerlendirmesini de yaptı.

Ons altın sabah saatlerinde güne başlarken, 2372 doların üzerini test etti. Son işlem gününe göre yüzde 0,65 artışla 2358,51 dolar seviyesinde.

Ons altın sabah saatlerinde güne başlarken, 2372 doların üzerini test etti. Son işlem gününe göre yüzde 0,65 artışla 2358,51 dolar seviyesinde.

Goldman Sachs, 2024 sonu için ons altın fiyat hedefini 2700 dolara çıkardı.

Goldman Sachs, 2024 sonu için ons altın fiyat hedefini 2700 dolara çıkardı.

Goldman Sachs 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar/ons seviyesine yükseltti.

Goldman Sachs yayınladığı raporda, 'Fed kesintilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde ETF rüzgarını yumuşatacak olası bir katalizör olması, ABD seçim döngüsü ve mali ortamdan kaynaklanan doğru kuyruk riski ile altının yükseliş eğilimi netliğini koruyor' ifadelerini kullandı.

Altın fiyatındaki yükseliş için, 'Çin'in başını çektiği Asya perakende talebi, özellikle Çin'de emlak sektörüne bağlı olarak, ekonomik istikrar ve para biriminin değer kaybetmesine ilişkin korkudan kaynaklanıyor' değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, Çin'in daha iyi bir büyüme ortaya koymasını ve Fed'in önemli ölçüde şahinleşmesinin altın için aşağı yönlü riskler olduğunu da vurguladı.

Jeopolitik gerilimler, metallerde yeniden etkili oldu. ABD ve İngiltere, Rus alüminyum ve nikelinin LME ile CME'de ticaretini yasakladılar.

Jeopolitik gerilimler, metallerde yeniden etkili oldu. ABD ve İngiltere, Rus alüminyum ve nikelinin LME ile CME'de ticaretini yasakladılar.

İngiltere ve ABD, dünyanın en büyük iki metal borsasını mevcut yasaklar kapsamına alarak, yasaklanmış Rus metal ihracatını daha sıkı bir şekilde engellemek için ortak hareket edeceklerini duyurdular.

Londra Metal Borsası (LME) ve Chicago Ticaret Borsası (CME) artık Rusya tarafından üretilen yeni alüminyum, bakır ve nikel ticareti yapmayacak.

Rusya'nın enerjiden sonra en büyük ihraç ürünü olan metallerin değeri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana azalıyor. 2022'de 25 milyar dolar olan bu değer, G7 ve müttefiklerinin piyasayı kısıtlama çabaları nedeniyle 2023'te 15 milyar dolara düştü.

ABD ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamada, attıkları yeni adımın, Rusya'nın daralan metal ihracatından para kazanma kabiliyetini daha da kısıtlayacağını ve Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'daki yasadışı savaşı için sağladığı finansmana bir darbe daha vuracağını savundular.

ABD ve İngiltere yaptıkları ortak açıklamada, attıkları yeni adımın, Rusya'nın daralan metal ihracatından para kazanma kabiliyetini daha da kısıtlayacağını ve Başkan Vladimir Putin'in Ukrayna'daki yasadışı savaşı için sağladığı finansmana bir darbe daha vuracağını savundular.

Yapılan açıklamaya göre, hem Birleşik Krallık hem de ABD'nin aldığı tedbirler, bu küresel borsalardaki mevcut Rus metali stokunu muaf tutacak ve böylece bu metaller hala alınıp satılabilecek ve geri çekilebilecek.

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Alüminyum ve nikel, ABD ve İngiltere'nin Rus metallerine yaptırım uygulamasıyla keskin arttı.

Alüminyum ve nikel, ABD ve İngiltere'nin Rus metallerine yaptırım uygulamasıyla keskin arttı.

Alüminyum ve nikel vadeli işlemleri, ABD ve İngiltere'nin Rus metallerini hedef alan yeni yaptırımlarının ardından birkaç ayın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli alüminyum, TSİ 07.40'ta %5,2 artışla 22 ayın en yüksek seviyesi olan olan 2.624 dolar/tona ulaştı.

LME'de nikel kontratı, %3,6 artışla 18.445 dolar/ton ile Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Cuma günü Washington ve Londra, metal işlem borsalarının Rusya tarafından üretilen yeni alüminyum, bakır ve nikeli kabul etmesini yasakladı ve metallerin ABD ve İngiltere'ye ithalatını yasakladı.

LME, dün yaptığı açıklamada, Cumartesi günü LME'nin sisteminde 13 Nisan veya sonrasında üretilen Rus metalinin yasaklandığını bildirdi. Borsa, 13 Nisan'dan itibaren CME Group'un Rusya'da üretilen alüminyum platformunun askıya alındığını duyurdu.

LME, dün yaptığı açıklamada, Cumartesi günü LME'nin sisteminde 13 Nisan veya sonrasında üretilen Rus metalinin yasaklandığını bildirdi. Borsa, 13 Nisan'dan itibaren CME Group'un Rusya'da üretilen alüminyum platformunun askıya alındığını duyurdu.

Analistler, bu borsalarda teslim edilebilir alüminyumun azaltılmasının Çin çıkışlı metal fiyatlarında artış yaratacağını kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE), Haziran ayı alüminyum kontratı, sabah seansında iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve en son %0,8 artışla 20.740 yuan/ton (2.865,23 dolar) olurken, nikel %0,8 artışla 138.510 yuan/ton seviyesinde işlem gördü.

LME'de bakır %0,1 düşüşle 9.449 dolar/tondan, çinko %0,9 düşüşle 2.804 dolar/tondan, kurşun %0,9 kayıpla 2.157 dolar/tondan, kalay ise %0,5 artışla 32.525 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, yatırımcıların Çin verilerini beklemesiyle dar aralıkta işlem gördü.

Demir cevheri, yatırımcıların Çin verilerini beklemesiyle dar aralıkta işlem gördü.

Demir cevheri vadeli işlemleri, yatırımcıların gelecek sinyalleri için Çin'den daha önemli veriler yayınlanmasını beklemesiyle, dar aralıklı seyir izledi.

Çin, Salı günü temel emtia üretimi, emlak yatırımı ve ilk çeyreğe ilişkin ekonomik büyüme de dahil olmak üzere bir dizi önemli veriyi yayınlayacak.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, %0,85 artışla 834,5 yuan/ton (115,29 dolar) seviyesinde işlem gördü.

Singapur Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri, %0,35 düşüşle 110,65 dolar/tona geriledi.

Temel çelik üretimi bileşeninin fiyatları, iyileşen talep görünümü nedeniyle geçen hafta %6'dan fazla artmıştı.

Temel çelik üretimi bileşeninin fiyatları, iyileşen talep görünümü nedeniyle geçen hafta %6'dan fazla artmıştı.

Ancak analistler, Çin'de beklenenden daha zayıf gelen bir dizi makroekonomik verinin, emlak sorunlarıyla birleştiğinde, orta ve uzun vadede çelik tüketimi görünümüne gölge düşürdüğünü belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %2,18 ve %1,79 arttı. 

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri çoğunlukla düşüşteydi. İnşaat demiri %0,69, sıcak haddelenmiş rulo %0,19, filmaşin %1,41 düştü ve paslanmaz çelik %1,2 arttı.

Analistler, kalan yüksek çelik stokları göz önüne alındığında, sıcak metal üretimindeki daha fazla artışın, fiyatlardaki toparlanmanın sürdürülebilirliğine yardımcı olmayabileceğini ifade etti.

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