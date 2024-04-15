Savaş Tamtamlarının Çalındığı Günlerden Sonra Gerilimden Beslenen Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, 'Jeopolitik riskler ve Fed'in yılın ikinci yarısında faiz oranlarını gevşetme ihtimali bir araya geldiğinde altın bir finansal varlık olarak revaçta kalmaya devam ediyor. Birçok açıdan altın, 2024'te değişen piyasa dinamikleri altında yükselme kabiliyeti göz önüne alındığında 'her duruma uygun varlık' görünümünü alıyor' dedi.

Waterer, '2024'te şimdiye kadar olduğu gibi momentum değerli metalin (altın) tarafında kalmaya devam ederken 2500 dolar daha uygun bir yakın ve orta vadeli hedef gibi görünüyor' değerlendirmesini de yaptı.