Sarhoş Yolcu Dublin-Bodrum Uçağını Karıştırdı: Türk Yolcunun Dudağını Patlattı

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Dün İrlanda’nın Dublin şehrinden yola çıkan ve Bodrum'a gelen Ryanir uçağında yabancı uyruklu sarhoş bir kadın, uçağı birbirine kattı.
İniş sırasında ayağa kalkarak yürümeye başlayan kadın uyarılara rağmen yerine oturmayınca hostesler, yolcuya müdahale ederek başka bir koltuğa oturttu.
Yeniden ayağa kalkmaya çalışan alkollü kadına, yanındaki Türk yolcu müdahale edince iki kadın kavga etmeye başladı.
Alkollü kadın, müdahale eden Türk yolcuya saldırarak dudağını yaraladı. Bunun üzerine iki kadın birbirlerine girerek tekme tokat kavga ettiler. Kavgayı hostesler ve yolcular zorlukla ayırdı.
Adı açıklanmayan yabancı uyruklu kadın, Milas-Bodrum Havalimanı'nda gözaltına alındı ve havalimanı karakoluna götürüldü. Kadının uçak güvenliğini ve yolcuların hayatını tehlikeye attığı için Milas Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.
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Yaşanan olaydan dolayı iniş yapan uçaklar pistte kalınca diğer uçaklar yaklaşık 1 saat geç hareket edebildi.
Sarhoş kadının polisler tarafından tutuklandığı anlar👇
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