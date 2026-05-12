Samsun Büyükşehir Belediyesi 42 Metre Uzunluğundaki Yeni Tramvaylarının İlkine Kavuştu

SAMULAŞ A.Ş. bünyesindeki hafif raylı sistem hattı için alınan 12 yeni tramvayın ilki Samsun’a ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ile Bakanlık arasında 4 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan sözleşme sonrası başlatılan süreç doğrultusunda üretimi tamamlanan tramvay, iki ayrı parça hâlinde karayoluyla kente getirildi. Tekkeköy ilçesindeki SAMULAŞ depo sahasına indirilen 7 modüllü tramvayın montaj işlemlerinin ardından kapsamlı testlerden geçirileceği, daha sonra raylı sistem hattında yolcu taşımaya başlayacağı belirtildi.

Samsun’a özel kırmızı-beyaz-siyah renklerde tasarlanan tramvayların, 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu kapasiteli olduğu kaydedildi.

Yeni araçların devreye girmesiyle birlikte günlük yaklaşık 100 bin yolcunun taşındığı hafif raylı sistem hattındaki tramvay sayısının 29’dan 41’e çıkacağı bildirildi. 35,5 kilometrelik ve 43 istasyondan oluşan hatta yolcu taşıma kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 12 yeni tramvay alımı ile birlikte çok önemli bir yatırımın daha şehre kazandırıldığını belirterek, 'Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek, toplu taşıma hizmetlerimizin konforunu ve kalitesini artıracak önemli bir yatırımı şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda Samsun’umuza alınan 12 yeni tramvaydan ilki şehrimize ulaştı. Ankara’da üretimi tamamlanan yeni tramvayımız, firma yetkilileri tarafından ekiplerimize teslim edildi. İki parça hâlinde Samsun’a getirilen tramvayımızın öncelikle montaj işlemleri gerçekleştirilecek, ardından kapsamlı test süreçleri tamamlanacak. Tüm aşamaların ardından yeni tramvayımız, Hafif Raylı Sistem Hattımızda hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Diğer tramvaylarımız da belirlenen planlama doğrultusunda etap etap şehrimize kazandırılacak. Bu yatırımı; Samsun’umuzun büyüyen vizyonunun, gelişen şehircilik anlayışının ve güçlü geleceğinin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Yeni tramvaylarımız, şehir içi ulaşımda kapasiteyi artırırken hemşehrilerimize daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir seyahat imkânı sunacak; aynı zamanda kentimizin estetik ve modern ulaşım kimliğine de değer katacaktır. Şehrimize kazandırdığımız yeni tramvaylarımızın Samsun’umuza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.