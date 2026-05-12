article/comments
article/share
Haberler
TV
ÇGH "Papaz Olduk" Skecinin Yayından Kaldırıldığını Duyurdu

ÇGH "Papaz Olduk" Skecinin Yayından Kaldırıldığını Duyurdu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2026 - 20:39

Türk televizyonlarında uzun yıllardır yayınlanan ender komedi programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler 2, son bölümde yer alan “Papaz Olduk” skeci için özür diledi. Tepki çeken skeç nedeniyle açıklama yapan program ekibi, ilgili içeriğin YouTube’taki program kaydından da kaldırıldığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her pazartesi günü Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Çok Güzel Hareketler 2 isimli programda dün akşam “Papaz Olduk” skeci yer aldı.

Her pazartesi günü Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Çok Güzel Hareketler 2 isimli programda dün akşam “Papaz Olduk” skeci yer aldı.

Her pazartesi günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2’nin son bölümünde yayınlanan “Papaz Olduk” skecinde, Müslüman bir aile ile Hristiyan bir ailenin kız isteme töreni canlandırıldı. Skeç sonrası sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından program ekibi açıklama yaptı.

ÇGH ekibinin açıklamasında, “Son bölümümüzdeki bir skecimizde amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç YouTube yayın listemizden çıkarılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın