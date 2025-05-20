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Şampiyonluk Mesajı Veren Erol Bilecik'e Fenerbahçeli Yayıncıdan İlginç Soru

Şampiyonluk Mesajı Veren Erol Bilecik'e Fenerbahçeli Yayıncıdan İlginç Soru

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.05.2025 - 19:19

Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından Fenerbahçe taraftarının sezon boyunca yönetimlerine verdiği tepki en üst noktaya ulaştı. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç, seçim kararı alsa da görevinden istifa etmemesi eleştirilerin hedefinde. Fenerbahçeli gazeteci, yayıncı Ahmet Konanç da başarısızlığa eleştirilerde bulunurken kendilerine verilen sözleri hatırlatarak ilginç bir soru yöneltti. (Ahmet Konanç - Youtube)

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Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, "bayrakları hazırlayın" demişti

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, "bayrakları hazırlayın" demişti

25 Aralık 2024 tarihinde CNBC-e'de 'Ekonomi Sohbetleri' programına konuk olan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, yayında taraftarlarına seslenmiş ve şampiyonluk mesajı vermişti. Bilecik'in mesajında şu ifadeler yer almıştı:

'Değerli hocamız Mourinho bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Geçmiş olsun. Takımın başında hiçbir şüphe yok. Yönetim Kurulu olarak da işimizin başındayız. Arada bir puan farkı var ama futbol 3 puanlı bir oyun. Futbolda 3 puan alınır, verilir. Günün sonunda öykünün bu sene çok keyifli bir neticeyle sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarına da 'Bayraklarınızı hazırlayın' mesajını keyifle veriyorum. Biz dünyanın en büyük spor kulübü olma sevdasıyla yola çıktık. 12 branşımız var. Futbol bu işi taçlandıran en büyük branşımız. Diğer branşlarımızda da şampiyonluğa oynuyoruz. Muazzam bir yük kaldırılıyor.'

Ahmet Konanç da kaybedilen şampiyonluk sonrası "bu bayrağın sopasını ne yapacağız?" dedi

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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