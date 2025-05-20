Şampiyonluk Mesajı Veren Erol Bilecik'e Fenerbahçeli Yayıncıdan İlginç Soru
Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından Fenerbahçe taraftarının sezon boyunca yönetimlerine verdiği tepki en üst noktaya ulaştı. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç, seçim kararı alsa da görevinden istifa etmemesi eleştirilerin hedefinde. Fenerbahçeli gazeteci, yayıncı Ahmet Konanç da başarısızlığa eleştirilerde bulunurken kendilerine verilen sözleri hatırlatarak ilginç bir soru yöneltti. (Ahmet Konanç - Youtube)
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Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, "bayrakları hazırlayın" demişti
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Ahmet Konanç da kaybedilen şampiyonluk sonrası "bu bayrağın sopasını ne yapacağız?" dedi
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