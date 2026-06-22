Şamil Tayyar’dan Milli Takımdaki Prim Tartışmalarına Yorum: "Özel Uçakla Değil Gemiyle Dönsünler"
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A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası’nda yaşadığı hayal kırıklığının yankıları sürüyor. Eski AKP Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, milli takım futbolcuları için prim uygulaması olmasını eleştirdi ve “Ay yıldızlı formaya terini primi kadar dökenlere uçak tahsisi israftır, gemiyle getirmek gerek.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye, Avustralya ve Paraguay maçlarını kaybedince Dünya Kupası’nda yoluna devam etme şansını yitirmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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