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Şamil Tayyar’dan Milli Takımdaki Prim Tartışmalarına Yorum: "Özel Uçakla Değil Gemiyle Dönsünler"

etiket Şamil Tayyar’dan Milli Takımdaki Prim Tartışmalarına Yorum: "Özel Uçakla Değil Gemiyle Dönsünler"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2026 - 12:27
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A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası’nda yaşadığı hayal kırıklığının yankıları sürüyor. Eski AKP Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, milli takım futbolcuları için prim uygulaması olmasını eleştirdi ve “Ay yıldızlı formaya terini primi kadar dökenlere uçak tahsisi israftır, gemiyle getirmek gerek.” ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Avustralya ve Paraguay maçlarını kaybedince Dünya Kupası’nda yoluna devam etme şansını yitirmişti.

Türkiye, Avustralya ve Paraguay maçlarını kaybedince Dünya Kupası’nda yoluna devam etme şansını yitirmişti.

Büyük merakla beklenen Dünya Kupası’nda yaşanan bu hayal kırıklığı sonrasında eleştirilerin hedefinde ise TFF yönetimi, teknik direktör Montella ve futbolcular var.

Eski AKP Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, milli takımdaki prim uygulamasına şaşırdığını açıkladı.

Önceleri ciddiye almamıştım.

Ciddi ciddi milli takımımız için teşvik primi varmış.

İlhan Mansız, ‘Bizim zamanımızda prim yoktu, namus meselesi olarak görürdük.’ diyor ya; milli formayı taşımanın gururuna paha biçilemez.

Kusura bakmasınlar.

Ay yıldızlı formaya terini primi kadar dökenlere uçak tahsisi israftır, gemiyle getirmek gerek.

Adını ilk defa kupada duyduğumuz ülke futbolcularının inanmışlığına bakıp utansınlar.

Maalesef.

Ahlaki çöküş, hayatımızın her alanını içine alarak genişliyor.

Üzücü.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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