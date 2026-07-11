Ruh İkizini Ekranlarda Arıyoruz: Aslında Hangi Tip Kadınsın?

Gündelik hayatın koşturmacası içinde bazen bir dedektif kadar keskin, bazen bir diva kadar iddialı, bazen de herkesi sakinleştiren o bilge insan olabiliyoruz. Türk televizyon tarihi ve popüler kültürü, her biri kendine has karakteriyle hafızalarımıza kazınmış, duruşuyla ekol yaratmış güçlü kadınlarla dolu. Peki, sen kendi hayatının başrolündeyken en çok kimin enerjisini yansıtıyorsun? Hayata karşı duruşun, arkadaşlarına verdiğin tavsiyeler ve zorluklarla mücadele etme şeklin senin hangi prototipe ait olduğunu fısıldıyor.

Hazırsan, seni sen yapan alışkanlıklarını masaya yatırıyoruz ve içindeki o ikonik kadını ilan ediyoruz!