RTÜK'ün Verdiği Süre Doldu: Başvuru Yapılmazsa Kanal Erişime Kapanacak
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' soruşturmasından tutuklanması ve ardından kanala kayyum atanmasından sonra YouTube yayını yapan TELE2 Haber’e TV lisans başvurusu yapması ve ücret ödemesi için 72 saat süre tanımıştı.
RTÜK, bugün başvuru yapılmaması halinde YouTube'dan erişim engeli talep edecek.
TELE1’e kayyum atanmasının ardından kanaldan ayrılan gazeteciler, YouTube'da TELE2 Haber adında bir kanalda yayın yapmaya başlamışlardı.
RTÜK üyesi Tuncay Keser, X hesabından yaptığı paylaşımla RTÜK'ün bugünün sonunda TELE2 Haber için erişim engeli isteyeceğini söyledi.
