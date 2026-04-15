RTÜK'ün Verdiği Süre Doldu: Başvuru Yapılmazsa Kanal Erişime Kapanacak

RTÜK'ün Verdiği Süre Doldu: Başvuru Yapılmazsa Kanal Erişime Kapanacak

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.04.2026 - 14:12

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' soruşturmasından tutuklanması ve ardından kanala kayyum atanmasından sonra YouTube yayını yapan TELE2 Haber’e TV lisans başvurusu yapması ve ücret ödemesi için 72 saat süre tanımıştı. 

RTÜK, bugün başvuru yapılmaması halinde YouTube'dan erişim engeli talep edecek.

TELE1’e kayyum atanmasının ardından kanaldan ayrılan gazeteciler, YouTube'da TELE2 Haber adında bir kanalda yayın yapmaya başlamışlardı.

TELE1’e kayyum atanmasının ardından kanaldan ayrılan gazeteciler, YouTube'da TELE2 Haber adında bir kanalda yayın yapmaya başlamışlardı.

“Yalanlara teslim olmayacağız” diyerek yeni kanalın ilk yayını TELE1’in ana haber sunucularından Murat Taylan açmıştı. (RTÜK), TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ve kanala kayyum atanmasının ardından kanala lisans başvurusu yapması ve ücret ödemesi için 72 saat süre tanıdı.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, X hesabından yaptığı paylaşımla RTÜK'ün bugünün sonunda TELE2 Haber için erişim engeli isteyeceğini söyledi.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, X hesabından yaptığı paylaşımla RTÜK'ün bugünün sonunda TELE2 Haber için erişim engeli isteyeceğini söyledi.

Tuncay Keser, çifte lisans sürecinde 72 saatlik süre bugün tamamlandığını ve Başvuru yapılmazsa ya da yayın hizmetine son verilmezse, RTÜK'ün TELE2 Haber için erişim engeli isteyeceğini belirtti.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
