Emrah Aytemur, Canlandırdığı Sevdiğim Sensin Ferman ile Dicle'nin Yıkıcı Sahnesiyle İlgili İtirafta Bulundu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.04.2026 - 09:34

Emrah Aytemur, Star TV ekranlarında yayınlanan ve 10 reytingi geçmeyi başaran Sevdiğim Sensin'de canlandırdığı kötü karakter Ferman'la dikkatleri üzerine çekti. Dicle ve Ferman'ın izleyeni yıktığı bir sahne İngilizce atılan bir tweetle yeniden gündem oldu. Emrah Aytemur da bu sahneyle ilgili itirafta bulundu.

Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin büyük bir başarı yakaladı.

Başlar başlamaz perşembe günlerinin zirvesine yerleşen Sevdiğim Sensin, 10+ reytingi de geçerek sezonun en başarılı yapımlarından biri oldu. Dizide rol alan oyuncular ayrı ayrı performanslarıyla beğeni toplarken izleyiciyi ekrana kilitleyen en büyük sebeplerden biri de bu oldu.

Yayınlanan son bölümde Ferman'ın Dicle'ye manipülatif davranışları ile izleyiciyi adeta çılgına çeviren sahne yeniden gündem oldu.

Bu sahneyle ilgili atılan İngilizce tweette şu ifadeler yer aldı:

'Sevdiğim Sensin 9. bölümündeki bu dikkat çekici sahne pek fazla tartışılmadı, oysa hikayenin kalbine yerleşmiş bir dönüm noktası olarak duruyor. Ayrıca Ferman'ın manipülatör olarak olağanüstü becerilerini sergiliyor ve kardeşlerini itaat etmeye, uymaya ve ondan korkmaya nasıl başarıyla yönlendirdiğini gösteriyor.

Her iki oyuncu da burada performanslarıyla parlıyor.

Emrah Aytemur, Ferman'ın Dicle'nin hafızasını yavaş yavaş yoklarken tonu ustalıkla belirliyor; klasik manipülasyon tekniklerini kullanarak zihninde kafa karışıklığı ve şüphe tohumları ekiyor, sonunda Derya'nın sevgilisiyle kaçma planlarını masumca ifşa ettiği için onu suçluluk duygusuna boğuyor.

Helin Kandemir'in Dicle'yi canlandırması muhteşem; kafa karışıklığından Ferman'ın anlatımına ilk başta karşı koymaya, oradan da geçmiş olayların yıkıcı bir anısıyla nihayet boyun eğmeye geçişi kusursuz.

Bu sahneyi oldukça tetikleyici buldum ve Dicle'yi inandırıcı manipülasyonuyla kandırarak ablasının ölümünden sorumlu olduğuna onu inandırdığı için Ferman'ın gözlerini oyma dürtüsüyle güçlü bir istek duydum.

Ferman'ı bu kadar ikna edici bir şekilde sunumu için

Emrah Aytemur'a bravo.

Helin Kandemir söz konusu olduğunda ise, bu genç oyuncunun Dicle rolü için yakında pek çok jüri ödülü toplayacağına eminim diyebilirim.'

Bu tweeti gören oyuncu Emrah Aytemur ise sahneyle ilgili bir itirafta bulundu.

Emrah Aytemur, 'Bu sahne oynadığım tüm sahnelerin ötesinde beni oynadıktan sonra etkisi altında bırakan tek sahneydi. Helin muhteşemdi gerçekten. Ve sahne biter bitmez Fermanla ilk kez aramda bir mesafe hissettim. Kızdım. Bağırdım Ferman’a. Emrah olarak eve döndüğümde duygusunu hala hissettiğim ve bi an gözlerimden yaşların süzüldüğü bir sahneydi. Kıymetli bir analiz olmuş.' dedi.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
