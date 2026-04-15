Taşacak Bu Deniz'de Şerif Karakteri İçin İlk Düşünülen İsim Bambaşka Biriymiş!

Taşacak Bu Deniz'de Şerif Karakteri İçin İlk Düşünülen İsim Bambaşka Biriymiş!

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.04.2026 - 08:42

Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Şerif karakteriyle kendine hayran bırakan Aytek Şayan'ı neredeyse bu rolde izleyemeyecekmişiz! Senaryonun ilk halinden sosyal medyada yayılan görüntüde Aytek Şayan yerine Şerif karakteri için ilk düşünülen ismin farklı olduğu ortaya çıktı.

Reklam

Taşacak Bu Deniz'de Şerif karakterine hayat veren Aytek Şayan, hemen her hafta oyunculuğuyla ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz'de Şerif karakterine hayat veren Aytek Şayan, hemen her hafta oyunculuğuyla ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Öyle başarılı ki canlandırdığı Şerif Furtuna karakterinin kötülüğüne bile sempati katıyor, en zorlu sahnelerin üstesinden gelerek izleyicinin kendisine hayranlık duymasını sağlıyor. Aytek Şayan'ın başarılı oyunculuğu sayesinde Şerif gibi bir karakteri bile seviyoruz diyebiliriz 😅

Sosyal medyada yayılan senaryoya göre, henüz dizinin adı "Taşacak Ha Bu Deniz" olarak yazılırken Şerif için düşünülen isim bambaşkaymış!

Sosyal medyada yayılan senaryoya göre, henüz dizinin adı "Taşacak Ha Bu Deniz" olarak yazılırken Şerif için düşünülen isim bambaşkaymış!

Şerif Furtuna karakteri için şimdilerde A.B.İ. dizisinde Behram karakterine hayat veren Diren Polatoğulları düşünülmüş. Polatoğulları A.B.İ.'de oynamak için mi rolü reddetti bilemiyoruz ama Şerif'le bütünleşen Aytek Şayan'ı ve Behram'ı ekrana çok iyi yansıtan Diren Polatoğulları'nı izledikten sonra roller iyi ki böyle dağılmış diyebiliriz.

İşte senaryonun ilk haline ait olduğu iddia edilen o görüntü:

İşte senaryonun ilk haline ait olduğu iddia edilen o görüntü:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
