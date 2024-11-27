RTÜK Program Durdurma Cezası Nedir? Yayın Durdurma Yaptırımı Olunca Diziler Sonlanıyor mu?
RTÜK Program Durdurma Cezası Nedir? Yayın Durdurma Yaptırımı Olunca Diziler Sonlanıyor mu?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılar için toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada RTÜK'ün üç diziye program durdurma ceza verdiği duyuruldu. Peki, RTÜK program durdurma cezası nedir? Yayın durdurma yaptırımı olunca dizi sonlanıyor mu? İşte detaylar...
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RTÜK Hangi Dizilere Ceza Verdi?
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RTÜK Program Durdurma Cezası Nedir?
Yayın Durdurma Yaptırımı Ne Anlama Geliyor?
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