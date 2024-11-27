RTÜK Program Durdurma Cezası Nedir? Yayın Durdurma Yaptırımı Olunca Diziler Sonlanıyor mu?

6112 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca Üst Kurul'un yayıncı kuruluşlar hakkında uygulayabileceği idari yaptırımlar; uyarı, idari para cezası ve program durdurma şeklinde belirtilmiştir. Yapılan ihlalin niteliğine bağlı olarak, geçici yayın durdurma veya yayın lisansının iptali söz konusu olabilmektedir.

Ancak yukarıda saydığımız üç diziyle ilgili cezai yaptırım açıklamasında kalıcı yayın lisansı iptali gibi bir detay verilmediği için bu konu henüz belirsizliğini koruyor. Bahsi geçen dizilerin geçici bir süreliğine mi yoksa kalıcı olarak mı yayından kalkacağı henüz tam olarak bilinmiyor.