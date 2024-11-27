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RTÜK Program Durdurma Cezası Nedir? Yayın Durdurma Yaptırımı Olunca Diziler Sonlanıyor mu?

RTÜK Program Durdurma Cezası Nedir? Yayın Durdurma Yaptırımı Olunca Diziler Sonlanıyor mu?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 17:50

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılar için toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada RTÜK'ün üç diziye program durdurma ceza verdiği duyuruldu. Peki, RTÜK program durdurma cezası nedir? Yayın durdurma yaptırımı olunca dizi sonlanıyor mu? İşte detaylar...

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RTÜK Hangi Dizilere Ceza Verdi?

RTÜK Hangi Dizilere Ceza Verdi?

RTÜK, 4 yerli diziye cezai işlem uyguladı. Buna göre Sahipsizler (Star TV), Yabani (NOW) ve Deha (Show TV) dizileri program durdurma cezası aldı. Kanal D'nin uzun yıllardır devam eden yapımı Arka Sokaklar ise son bölümündeki sahnelerden ötürü üst sınırdan idari para cezası aldı.

Cezai işlem uygulanan dizilerin haberini şurada vermiştik👇

RTÜK Program Durdurma Cezası Nedir?

RTÜK Program Durdurma Cezası Nedir?

Star TV’nin “Sahipsizler” dizisi, NOW'ın “Yabani” dizisi ve SHOW TV’nin “Deha” isimli dizisi kadına yönelik şiddet başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Aynı zamanda milli ve manevi değerlere aykırılıktan işlem yapılan bu üç dizi hakkında hakkında program durdurma kararı verildi. Bu karara göre, aksi belirtilmediği sürece yayın durdurma cezası alan dizilerin bir daha yayınlanmayacağı öngörülüyor.

Yayın Durdurma Yaptırımı Ne Anlama Geliyor?

Yayın Durdurma Yaptırımı Ne Anlama Geliyor?

6112 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca Üst Kurul'un yayıncı kuruluşlar hakkında uygulayabileceği idari yaptırımlar; uyarı, idari para cezası ve program durdurma şeklinde belirtilmiştir. Yapılan ihlalin niteliğine bağlı olarak, geçici yayın durdurma veya yayın lisansının iptali söz konusu olabilmektedir. 

Ancak yukarıda saydığımız üç diziyle ilgili cezai yaptırım açıklamasında kalıcı yayın lisansı iptali gibi bir detay verilmediği için bu konu henüz belirsizliğini koruyor. Bahsi geçen dizilerin geçici bir süreliğine mi yoksa kalıcı olarak mı yayından kalkacağı henüz tam olarak bilinmiyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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