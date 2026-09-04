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Robert De Niro İstanbul'da Polisle Baskın Yapıp Yapmadığı İddialarına 31 Yıl Sonra Cevap Verdi

Robert De Niro İstanbul'da Polisle Baskın Yapıp Yapmadığı İddialarına 31 Yıl Sonra Cevap Verdi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 10:49
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Amerikalı aktör Robert De Niro hakkında, ülkemizde cevapsız kalan bir iddia vardı. İddiaya göre, ünlü aktör 1995 yılında polis yeleği ve şapkasıyla İstanbul’da polisin gece kulübü baskınlarına katılmıştı. 

Filme Gitmeden Önce kanalından Cem Başak, Robert De Niro'ya bu iddiaları sordu. Ünlü aktör, yıllardır anlatılan hikayeyi ilk kez doğruladı.

Kaynak: IG / filmegitmedenonce

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Robert De Niro, İstanbul'da gece kulüplerine düzenlenen baskınlara katıldı mı?

Robert De Niro, İstanbul'da gece kulüplerine düzenlenen baskınlara katıldı mı?

Olay 2017'de gazeteci Burak Ersemiz’in anlatımıyla gündeme gelmişti. Ersemiz, 1995 yılında dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasındaki makam odasına girdiğinde Amerikan Konsolosluğu’ndan bazı isimlerin yanında Robert De Niro’yu gördüğünü ifade etmişti. 

Ersemiz, Başar’ın ABD’de görev yaptığı yıllarda tanıştığı De Niro ile dost olduğunu ve ünlü aktörün bir film için Türk polisinin çalışmalarını gözlemlemek üzere İstanbul'a geldiği söylemişti. 

O iddialar, aradan geçen 31 yılın ardından sonuna netliğe kavuştu. 

Robert De Niro, bu haberlerin doğruluğunu kabul etti.

"Hiçbir şey yapmadım. İzliyordum, gözlem yapıyordum. O kadar… O haber doğru.”

"Hiçbir şey yapmadım. İzliyordum, gözlem yapıyordum. O kadar… O haber doğru.”

Filme Gitmeden Önce isimli Youtube kanalından Can Başak’ın sorularını yanıtlayan De Niro, İstanbul iddiasını da yıllar sonra yanıtlamış oldu. 'Çalışıyordum… Sadece araştırma yapıyordum, çok uzun zaman önceydi. O dönem bu iş üzerinde birlikte çalıştığım yazarla birlikteydim. Orada tanıdığım insanlar bunu biliyordu. Polisler, bazı kulüplere baskın düzenliyorlardı. Ben de onlarla gittim, birlikte gittik...Onlarla dışarı çıktım ama kimlik kontrolü yapmadım. Yani hiçbir şey yapmadım. İzliyordum, gözlem yapıyordum. O kadarı… O haber doğru' dedi.

Röportaj kesitini buradan izleyebilirsiniz:

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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