Robert De Niro İstanbul'da Polisle Baskın Yapıp Yapmadığı İddialarına 31 Yıl Sonra Cevap Verdi

Olay 2017'de gazeteci Burak Ersemiz’in anlatımıyla gündeme gelmişti. Ersemiz, 1995 yılında dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasındaki makam odasına girdiğinde Amerikan Konsolosluğu’ndan bazı isimlerin yanında Robert De Niro’yu gördüğünü ifade etmişti.

Ersemiz, Başar’ın ABD’de görev yaptığı yıllarda tanıştığı De Niro ile dost olduğunu ve ünlü aktörün bir film için Türk polisinin çalışmalarını gözlemlemek üzere İstanbul'a geldiği söylemişti.

O iddialar, aradan geçen 31 yılın ardından sonuna netliğe kavuştu.

Robert De Niro, bu haberlerin doğruluğunu kabul etti.