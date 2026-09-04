Robert De Niro İstanbul'da Polisle Baskın Yapıp Yapmadığı İddialarına 31 Yıl Sonra Cevap Verdi
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Amerikalı aktör Robert De Niro hakkında, ülkemizde cevapsız kalan bir iddia vardı. İddiaya göre, ünlü aktör 1995 yılında polis yeleği ve şapkasıyla İstanbul’da polisin gece kulübü baskınlarına katılmıştı.
Filme Gitmeden Önce kanalından Cem Başak, Robert De Niro'ya bu iddiaları sordu. Ünlü aktör, yıllardır anlatılan hikayeyi ilk kez doğruladı.
Kaynak: IG / filmegitmedenonce
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Robert De Niro, İstanbul'da gece kulüplerine düzenlenen baskınlara katıldı mı?
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"Hiçbir şey yapmadım. İzliyordum, gözlem yapıyordum. O kadar… O haber doğru.”
Röportaj kesitini buradan izleyebilirsiniz:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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