Resmi Sonuçlar Açıklandı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın Başkanlık Seçiminde Aldığı Oy Sayısı Belli Oldu
Resmi Sonuçlar Açıklandı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın Başkanlık Seçiminde Aldığı Oy Sayısı Belli Oldu
Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda gerçekleşti.
İki gün süren kongrede bugün oylama gerçekleştirilirken toplam 47 sandıkta 27 bin 489 üye oy kullandı.
İlk olarak 3 Haziran 2018 tarihinde 16 bin 92 oy alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 26 Haziran 2021’de ise tek aday olarak girdiği seçimde 6 bin 459 oyla göreve geldi.
6 yıl önce seçimde yarıştığı Aziz Yıldırım ile yeniden rakip olan Koç, bugün oyların 16 bin 464’ünü alarak üst üste 3. seçimi kazanmayı başardı.
Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.
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