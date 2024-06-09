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Resmi Sonuçlar Açıklandı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın Başkanlık Seçiminde Aldığı Oy Sayısı Belli Oldu

Resmi Sonuçlar Açıklandı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın Başkanlık Seçiminde Aldığı Oy Sayısı Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 21:33

Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda gerçekleşti.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda gerçekleşti.
media.fenerbahce.org

İki gün süren kongrede bugün oylama gerçekleştirilirken toplam 47 sandıkta 27 bin 489 üye oy kullandı.

İki gün süren kongrede bugün oylama gerçekleştirilirken toplam 47 sandıkta 27 bin 489 üye oy kullandı.
media.fenerbahce.org

İlk olarak 3 Haziran 2018 tarihinde 16 bin 92 oy alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 26 Haziran 2021’de ise tek aday olarak girdiği seçimde 6 bin 459 oyla göreve geldi.

İlk olarak 3 Haziran 2018 tarihinde 16 bin 92 oy alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 26 Haziran 2021’de ise tek aday olarak girdiği seçimde 6 bin 459 oyla göreve geldi.

6 yıl önce seçimde yarıştığı Aziz Yıldırım ile yeniden rakip olan Koç, bugün oyların 16 bin 464’ünü alarak üst üste 3. seçimi kazanmayı başardı.

6 yıl önce seçimde yarıştığı Aziz Yıldırım ile yeniden rakip olan Koç, bugün oyların 16 bin 464’ünü alarak üst üste 3. seçimi kazanmayı başardı.
media.fenerbahce.org

Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.
media.fenerbahce.org
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Ali Koç’un başkanlığını yapacağı yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor 👇

Ali Koç’un başkanlığını yapacağı yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor 👇

'Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi.'

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