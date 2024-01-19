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Resmi Gazete Duyurdu: 10 İlin Milli Eğitim Müdürü Görevden Alındı

Resmi Gazete Duyurdu: 10 İlin Milli Eğitim Müdürü Görevden Alındı

Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.01.2024 - 00:40

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 10 ilin milli eğitim müdürü görevden alınırken, yerlerine yeni isimler atandı.

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Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar yer aldı.

Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 ilin milli eğitim müdürü görevden alındı, 28 ile yeni milli eğitim müdürü atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 ilin milli eğitim müdürü görevden alındı, 28 ile yeni milli eğitim müdürü atandı.

Görevden alınan ve atama yapılan iller şöyle:

Görevden alınan ve atama yapılan iller şöyle:
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