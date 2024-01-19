Atalarımız Haklı Çıktı: Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır, Kötü Söz Peyniri Bile Küflendiriyormuş

TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne katılan bir öğrenci yaptığı araştırma ile gündem oldu. Gazeteci Savash Porgham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir öğrenci yaptığı araştırmaya göre kavanozlara konulan iki peynirden kötü söze maruz kalan peynirin daha çabuk küflendiğini anlattı.