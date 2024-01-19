Atalarımız Haklı Çıktı: Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır, Kötü Söz Peyniri Bile Küflendiriyormuş
Atalarımız Haklı Çıktı: Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır, Kötü Söz Peyniri Bile Küflendiriyormuş
TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne katılan bir öğrenci yaptığı araştırma ile gündem oldu. Gazeteci Savash Porgham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir öğrenci yaptığı araştırmaya göre kavanozlara konulan iki peynirden kötü söze maruz kalan peynirin daha çabuk küflendiğini anlattı.
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TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne katılan bir öğrenci yaptığı araştırma ile akıllara durgunluk verdi.
Gazeteci Savash Porgham, Twitter hesabından TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne ilişkin bir kesit paylaştı. Porgham söz konusu videoyu şu ifadelerle paylaştı:
İşte o paylaşım:
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