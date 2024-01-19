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Atalarımız Haklı Çıktı: Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır, Kötü Söz Peyniri Bile Küflendiriyormuş

Atalarımız Haklı Çıktı: Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır, Kötü Söz Peyniri Bile Küflendiriyormuş

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Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.01.2024 - 22:57

TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne katılan bir öğrenci yaptığı araştırma ile gündem oldu. Gazeteci Savash Porgham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir öğrenci yaptığı araştırmaya göre kavanozlara konulan iki peynirden kötü söze maruz kalan peynirin daha çabuk küflendiğini anlattı.

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TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne katılan bir öğrenci yaptığı araştırma ile akıllara durgunluk verdi.

TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne katılan bir öğrenci yaptığı araştırma ile akıllara durgunluk verdi.

Gazeteci Savash Porgham, Twitter hesabından TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne ilişkin bir kesit paylaştı. Porgham söz konusu videoyu şu ifadelerle paylaştı:

Gazeteci Savash Porgham, Twitter hesabından TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne ilişkin bir kesit paylaştı. Porgham söz konusu videoyu şu ifadelerle paylaştı:

'TÜBİTAK bilim şenliğine katılan bu hanımefendinin 'bilimsel araştırmasına' göre kavanozlara konulan iki peynirden kötü söze maruz kalan daha çabuk küfleniyormuş. İncinen peynirden uzak durmak lazım...'

İşte o paylaşım:

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