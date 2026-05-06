Real Madrid Taraftarı Mbappe'yi Takımdan Göndermek İçin İmza Kampanyası Başlattı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.05.2026 - 10:37

Şampiyonlar Ligi'nde kendi standartlarına göre erken havlu atan ve La Liga'da da zirve yarışında ezeli rakibi Barcelona'nın epey gerisinde kalan Real Madrid'de başarısızlığı faturası takımın Fransız yıldızı Mbappe'ye çıkarıldı. Kağıt üzerinde iyi bir sezon geçirse de golcü futbolcunun tavırları taraftarın tepkisini çekti.

Real Madrid taraftarı Mbappe'nin takımdan gönderilmesi için imza kampanyası başlattı.

İnternet sitesinde 'Madridliler, sesinizi duyurun. Değişimin gerekli olduğuna inanıyorsanız, sessiz kalmayın — bu kampanyayı imzalayın ve kulübün geleceği için en doğru olanı savunun.' ifadeleri yer aldı. Kampanyada kısa sürede 10 milyondan fazla imza toplandı.

Mbappe kariyerinin bireysel olarak en parlak dönemlerinden birini geçiriyor.

41 maçta 41 gol atan Fransız golcü Şampiyonlar Ligi'nde takımının elenmesine rağmen 15 golle krallığını sürdürüyor. Taraftarın Mbappe'yi performansına rağmen istememesinden sebep ise takım arkadaşlarıyla uyumsuzluğu, bireysel tavırları ve özellikle son dönemde tepki çeken İtalya tatili gibi olaylar olarak gösteriliyor.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
