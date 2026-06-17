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Real Madrid, Bernardo Silva’yı Transfer Etti

Real Madrid, Bernardo Silva’yı Transfer Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 12:59
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Manchester City forması giyen Portekizli orta saha Bernardo Silva ile sözleşme imzaladı.

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Real Madrid yeni sezon öncesi kadrosunu Bernardo Silva ile güçlendirdi.

Real Madrid yeni sezon öncesi kadrosunu Bernardo Silva ile güçlendirdi.

Eflatun-beyazlılar transferle ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Portekizli oyuncu ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

2017 yılından beri Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibinde 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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