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Samet Akaydin: "Bir İnsanın Saçına, Bıyığına Laf Etmek Eleştiriden Çıkıyor"

etiket Samet Akaydin: "Bir İnsanın Saçına, Bıyığına Laf Etmek Eleştiriden Çıkıyor"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 10:05
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A Millî Futbol Takımı’nın tecrübeli stoperi Samet Akaydin, yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını söyleyerek, 'Maçın analizini yapabiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut, bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu' dedi.

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A Millî Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçının hazırlıklarını ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Mesa şehrinde sürdürüyor. Millî futbolcu Samet Akaydin da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Millî Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçının hazırlıklarını ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Mesa şehrinde sürdürüyor. Millî futbolcu Samet Akaydin da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mutsuz olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Akaydin, şunları söyledi:

'İlk maçta böyle bir skor beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu, biz de beklemiyorduk. Maça da iyi hazırlanmıştık. Bizi buralara kadar getiren; birlik ve beraberliğimiz, çok iyi çalışmamız olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak. Tek maç oynadık, önümüzde iki maç var. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor, bunun farkındayız. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip maçı kazanarak telafi edeceğiz. Bu bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmedik skorlar oluyor. Biz de beklemediğimiz bir skor aldık. Bunu telafi edip gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz.”

Millî futbolcu, takım içindeki ortamla ilgili yazılanlara üzüldüklerini de belirterek, 'Bazı şeyler yazılıyor. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Gerçekten üzülüyoruz böyle şeylerin yazılmasına. Kendimizi biliyoruz, ortam belli. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana beraber oynayan bir takım. Değişen bir takım değil; birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım. Avusturya ile hazırlık maçı oynamıştık ve farklı skorla yenilmiştik. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya’yı nasıl yendiğimizi biliyorsunuz. Bu Avustralya maçının da bizi kendimize getireceğini, iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Hep toplantı hâlindeyiz, konuşuyoruz. Yazılanlara gerçekten üzüldük ama bunlar bizi daha da güçlendirecek. Paraguay maçında bunu en iyi şekilde göstereceğiz.' şeklinde konuştu.

'Ülkemizi her zaman mutlu etmek istiyoruz.' diyen Samet, şöyle devam etti: 'Bunlar bize sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Tribünde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. O çocukları, ülkemizi hep mutlu etmek istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız.'

32 yaşındaki futbolcu, eleştirilere alışık ve tecrübeli olduklarını aktararak, 'Beni fazla etkilemiyor. Daha çok güçlendiriyor. Eleştiri olacak, olmazsa futbolun bir anlamı kalmıyor. İyi olduğunda iyi şeyler söyleniyor, kötü şeyler olduğunda da kötü eleştiriler olacak. Takım olarak tecrübeliyiz. Ülke olarak çok çabuk sinirlenip yumuşayan bir yapımız var. Bunlar bizi düşürmüyor. Daha fazla güçlendiriyor. Herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin, çıkalım diye bekliyor. İnşallah bunu telafi edeceğiz.' dedi.

"Analiz Konusunda Sıkıntı Yaşadığımızı Düşünmüyorum"

"Analiz Konusunda Sıkıntı Yaşadığımızı Düşünmüyorum"

Avustralya maçını iyi analiz ettiklerini, Paraguay müsabakasının analizini de aynı şekilde gerçekleştirdiklerini dile getiren Samet Akaydin, 'Analiz konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Hocamız, ekibimiz, futbolcularımızla her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi daha çok birlik ve beraberlik hâlindeyiz. Konuşuyoruz, eksiklerden ders çıkarmaya çalışıyoruz. İşin her zaman farkındaydık. İlk maçların telafisi olur. Bunları dile getirip kendimizi strese sokmak da istemiyoruz. Önümüzde iki maç var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel bir sonuçla buradan gideceğiz.' cümlelerine yer verdi.

Samet, üzerlerinde baskı değil, sorumluluk hissettiklerini sözlerine ekleyerek, 'Ülkemize karşı sorumluluğumuz var. Bizim ülkemiz en iyisini hak ediyor. Biz de bunu veremediğimiz zaman, bu durum bizi üzüyor. Bu maçtan sonra daha istekliyiz, daha çok çalışıyoruz. Mağlubiyet bizi daha çok güçlendirdi. Bunun farkını da Paraguay maçında göreceğiz ve herkese hissettireceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya karşısında çalıştıkları yerlerden gol yemelerinin kendilerini üzdüğünü de vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, şunları söyledi: 'Analiz ettiğimiz şey de buydu. Rakip, kontrataklarla çıkan bir takımdı. Bunun üzerinde çok durmamıza rağmen buradan gol yememiz bizi, hocayı üzdü. Şimdi çok daha dikkatli olmamız lazım. Artık ikinci maçın telafisi yok. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu sefer çalıştıklarımıza daha çok dikkat edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç alırız.'

Kuzey Makedonya ile oynadıkları hazırlık maçının, Avustralya mücadelesi düşünülerek ayarlandığını hatırlatan Akaydin, 'Bu maçı alma sebebimiz rakiplerin beşli oynamasıydı. Çok iyi hazırlandık, hazırlık bakımından eksik olduğumuzu düşünmüyorum. Bizi üzen; hazırlandığımız yerden gol yememiz oldu. Bize yakışmadı. Bazı sonuçlar alıyorsunuz, bu yenilgi üzerine konuşmak... 'Bitti, gitti.' diye bakıyoruz biz. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Dünya Kupası’na gelmişiz 24 yıl sonra. Önümüzde çok kritik bir maç var. Bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Bu takım, bu zamana kadar büyük şeyler yaptı. Bunu bu grup başardı, yine yapacak. Ülkeme sesleniyorum; bu maç özelinde bize destek olsunlar. Onların desteğine ihtiyacımız var. Taktiği bir kenara bıraktık, biz ülke olarak duygularımızla hareket ediyoruz. Bu bayrak için sahada yapmayacağımız şey yok. Kötü oynayanlar bunu bilince kendilerini zaten eleştiriyorlar. Biz her şeyin farkındayız. Bize yakışmayan bir sonuç aldık. Bunu en iyi şekilde nasıl telafi ederiz, bunu konuştuk. Birbirimize güvenimiz tam. İnşallah Paraguay maçını alacağız.' ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin, eleştirilerin kişiselleştiği zaman farklı bir boyuta geçtiğini ve eleştiri olmaktan çıktığını söyleyerek, 'Duyguları çok uçlarda yaşıyoruz ülke olarak. Bir maçın sonucuna göre fikirlerimiz hemen dönüşüyor. Biz eleştirilere her zaman açığız ama bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçın analizini yapabiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut, bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu. Eleştiri her zaman yapılsın. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok; maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık, çok mutsuz olduk. Ama böyle değişik şeyler var; kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Kaptanımızın da morali çok düşüyor. O, bu takım için neler yapıyor... Hakan biraz duygusal bir insan, böyle şeylere takılıyor. Takılması da çok normal çünkü çok saçma şeyler yazılıyor. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Dışarıda basın olduğu zaman, yanlış bir şey yaparız korkusuyla antrenmanlarda sadece duruyoruz. Maçı kazanırsak 'Büyük ihtimalle şampiyon olacaklar.' yazacaklar. O yüzden kaybettiğimiz zamanki eleştiriler bizi düşürmüyor, kazandığımızdaki övgüler de burnumuzu kaldırmıyor.' diye konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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