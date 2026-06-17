Samet Akaydin: "Bir İnsanın Saçına, Bıyığına Laf Etmek Eleştiriden Çıkıyor"

Avustralya maçını iyi analiz ettiklerini, Paraguay müsabakasının analizini de aynı şekilde gerçekleştirdiklerini dile getiren Samet Akaydin, 'Analiz konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Hocamız, ekibimiz, futbolcularımızla her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi daha çok birlik ve beraberlik hâlindeyiz. Konuşuyoruz, eksiklerden ders çıkarmaya çalışıyoruz. İşin her zaman farkındaydık. İlk maçların telafisi olur. Bunları dile getirip kendimizi strese sokmak da istemiyoruz. Önümüzde iki maç var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel bir sonuçla buradan gideceğiz.' cümlelerine yer verdi.
Samet, üzerlerinde baskı değil, sorumluluk hissettiklerini sözlerine ekleyerek, 'Ülkemize karşı sorumluluğumuz var. Bizim ülkemiz en iyisini hak ediyor. Biz de bunu veremediğimiz zaman, bu durum bizi üzüyor. Bu maçtan sonra daha istekliyiz, daha çok çalışıyoruz. Mağlubiyet bizi daha çok güçlendirdi. Bunun farkını da Paraguay maçında göreceğiz ve herkese hissettireceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.
Avustralya karşısında çalıştıkları yerlerden gol yemelerinin kendilerini üzdüğünü de vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, şunları söyledi: 'Analiz ettiğimiz şey de buydu. Rakip, kontrataklarla çıkan bir takımdı. Bunun üzerinde çok durmamıza rağmen buradan gol yememiz bizi, hocayı üzdü. Şimdi çok daha dikkatli olmamız lazım. Artık ikinci maçın telafisi yok. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu sefer çalıştıklarımıza daha çok dikkat edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç alırız.'
Kuzey Makedonya ile oynadıkları hazırlık maçının, Avustralya mücadelesi düşünülerek ayarlandığını hatırlatan Akaydin, 'Bu maçı alma sebebimiz rakiplerin beşli oynamasıydı. Çok iyi hazırlandık, hazırlık bakımından eksik olduğumuzu düşünmüyorum. Bizi üzen; hazırlandığımız yerden gol yememiz oldu. Bize yakışmadı. Bazı sonuçlar alıyorsunuz, bu yenilgi üzerine konuşmak... 'Bitti, gitti.' diye bakıyoruz biz. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Dünya Kupası’na gelmişiz 24 yıl sonra. Önümüzde çok kritik bir maç var. Bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Bu takım, bu zamana kadar büyük şeyler yaptı. Bunu bu grup başardı, yine yapacak. Ülkeme sesleniyorum; bu maç özelinde bize destek olsunlar. Onların desteğine ihtiyacımız var. Taktiği bir kenara bıraktık, biz ülke olarak duygularımızla hareket ediyoruz. Bu bayrak için sahada yapmayacağımız şey yok. Kötü oynayanlar bunu bilince kendilerini zaten eleştiriyorlar. Biz her şeyin farkındayız. Bize yakışmayan bir sonuç aldık. Bunu en iyi şekilde nasıl telafi ederiz, bunu konuştuk. Birbirimize güvenimiz tam. İnşallah Paraguay maçını alacağız.' ifadelerini kullandı.
Samet Akaydin, eleştirilerin kişiselleştiği zaman farklı bir boyuta geçtiğini ve eleştiri olmaktan çıktığını söyleyerek, 'Duyguları çok uçlarda yaşıyoruz ülke olarak. Bir maçın sonucuna göre fikirlerimiz hemen dönüşüyor. Biz eleştirilere her zaman açığız ama bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçın analizini yapabiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut, bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu. Eleştiri her zaman yapılsın. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok; maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık, çok mutsuz olduk. Ama böyle değişik şeyler var; kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Kaptanımızın da morali çok düşüyor. O, bu takım için neler yapıyor... Hakan biraz duygusal bir insan, böyle şeylere takılıyor. Takılması da çok normal çünkü çok saçma şeyler yazılıyor. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Dışarıda basın olduğu zaman, yanlış bir şey yaparız korkusuyla antrenmanlarda sadece duruyoruz. Maçı kazanırsak 'Büyük ihtimalle şampiyon olacaklar.' yazacaklar. O yüzden kaybettiğimiz zamanki eleştiriler bizi düşürmüyor, kazandığımızdaki övgüler de burnumuzu kaldırmıyor.' diye konuştu.
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