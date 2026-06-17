Samet Akaydin: "Bir İnsanın Saçına, Bıyığına Laf Etmek Eleştiriden Çıkıyor"

Mutsuz olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Akaydin, şunları söyledi:

'İlk maçta böyle bir skor beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu, biz de beklemiyorduk. Maça da iyi hazırlanmıştık. Bizi buralara kadar getiren; birlik ve beraberliğimiz, çok iyi çalışmamız olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak. Tek maç oynadık, önümüzde iki maç var. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor, bunun farkındayız. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip maçı kazanarak telafi edeceğiz. Bu bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmedik skorlar oluyor. Biz de beklemediğimiz bir skor aldık. Bunu telafi edip gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz.”

Millî futbolcu, takım içindeki ortamla ilgili yazılanlara üzüldüklerini de belirterek, 'Bazı şeyler yazılıyor. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Gerçekten üzülüyoruz böyle şeylerin yazılmasına. Kendimizi biliyoruz, ortam belli. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana beraber oynayan bir takım. Değişen bir takım değil; birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım. Avusturya ile hazırlık maçı oynamıştık ve farklı skorla yenilmiştik. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya’yı nasıl yendiğimizi biliyorsunuz. Bu Avustralya maçının da bizi kendimize getireceğini, iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Hep toplantı hâlindeyiz, konuşuyoruz. Yazılanlara gerçekten üzüldük ama bunlar bizi daha da güçlendirecek. Paraguay maçında bunu en iyi şekilde göstereceğiz.' şeklinde konuştu.

'Ülkemizi her zaman mutlu etmek istiyoruz.' diyen Samet, şöyle devam etti: 'Bunlar bize sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Tribünde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. O çocukları, ülkemizi hep mutlu etmek istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız.'

32 yaşındaki futbolcu, eleştirilere alışık ve tecrübeli olduklarını aktararak, 'Beni fazla etkilemiyor. Daha çok güçlendiriyor. Eleştiri olacak, olmazsa futbolun bir anlamı kalmıyor. İyi olduğunda iyi şeyler söyleniyor, kötü şeyler olduğunda da kötü eleştiriler olacak. Takım olarak tecrübeliyiz. Ülke olarak çok çabuk sinirlenip yumuşayan bir yapımız var. Bunlar bizi düşürmüyor. Daha fazla güçlendiriyor. Herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin, çıkalım diye bekliyor. İnşallah bunu telafi edeceğiz.' dedi.