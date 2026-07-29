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MasterChef Türkiye Yedek Yarışmacılar Kimler Oldu? 28 Temmuz 2026 MasterChef Ana Kadro Yarışmacıları

MasterChef Türkiye Yedek Yarışmacılar Kimler Oldu? 28 Temmuz 2026 MasterChef Ana Kadro Yarışmacıları

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.07.2026 - 09:05
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MasterChef Türkiye'de ana kadro ve yedek yarışmacılar netleşiyor. Heyecanın ve temponun yükseldiği yarışmada '28 Temmuz 2026 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?' diye merak ediliyor. MasterChef'te yedek yarışmacılar kimler oldu, kim elendi?

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MasterChef Yedek Yarışmacılar Kimler Oldu?

MasterChef Yedek Yarışmacılar Kimler Oldu?

28 Temmuz Salı akşamı MasterChef Türkiye'de 'Patlıcan Musakka' ve 'Pirinç Pilavı' yemekleri yapıldı. 28 Temmuz Salı akşamı 4 yarışmacı yedek kadroya adını yazdırdı. Bu isimler Faruk, Nesibe, Esra ve Betül oldu.

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadro Yarışmacıları

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadro Yarışmacıları

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar; Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla, Nurten, Şadi ve Burçin oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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