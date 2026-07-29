MasterChef Türkiye Yedek Yarışmacılar Kimler Oldu? 28 Temmuz 2026 MasterChef Ana Kadro Yarışmacıları
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MasterChef Türkiye'de ana kadro ve yedek yarışmacılar netleşiyor. Heyecanın ve temponun yükseldiği yarışmada '28 Temmuz 2026 MasterChef yedek yarışmacılar kimler oldu?' diye merak ediliyor. MasterChef'te yedek yarışmacılar kimler oldu, kim elendi?
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MasterChef Yedek Yarışmacılar Kimler Oldu?
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MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadro Yarışmacıları
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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