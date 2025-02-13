Rasim Ozan Kütahyalı: “Vedat Milor da Tayyip Erdoğan’ın Maaşlı Memurudur, İlber Ortaylı da”
Rasim Ozan Kütahyalı: “Vedat Milor da Tayyip Erdoğan’ın Maaşlı Memurudur, İlber Ortaylı da”
Yazdıkları ve söyledikleriyle sürekli yeni gündemler yaratan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı bu kez de Hürriyet Gazetesi çalışanlarını hedef aldı. “Hürriyet gazetesinde çalışan herkes Tayyip Erdoğan’ın maaşlı memurudur” diyen Rasim Ozan Kütahyalı “Vedat Milor da Tayyip Erdoğan’ın maaşlı memurudur, İlber Ortaylı da Tayyip Erdoğan’ın maaşlı memurudur” dedi.
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Açıklamalarıyla sürekli yeni gündemlere neden olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yine çok konuşulacak sözler sarf etti.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Hürriyet gazetesinde çalışan herkesin Recep Tayyip Erdoğan’ın memuru olduğunu söyledi.
Kütahyalı paylaşımında “Vedat Milor da Tayyip Erdoğan’ın maaşlı memurudur, İlber Ortaylı da Tayyip Erdoğan’ın maaşlı memurudur” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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