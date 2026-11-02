Psikolojiye Göre Yılbaşı Süslerini Erkenden Alanların 3 Belirgin Özelliği

Araştırmacılar kompulsif alışverişi değerlendirirken alışverişin zamanına değil; kontrol kaybına, yaşanan sıkıntıya ve günlük hayata etkisine bakıyor. 2024'te 16 çalışmayı inceleyen bir derleme, algılanan stres ile kompulsif alışveriş belirtileri arasında bağ buldu. Ancak verilerin neden-sonuç ilişkisi kurmaya yetmediğini de vurguladı.

Yani ekimde bir yılbaşı süsü almak, tek başına kaygı belirtisi sayılmıyor. Belirleyici olan, bu alışverişin heves veren bir tercih mi yoksa kontrol edilmesi zor bir ihtiyaç mı olduğu.