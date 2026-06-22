Profesör Kaan Yılancıoğlu Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı
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Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin formülü yıllardır bilim dünyasının en çok tartıştığı konuların başında geliyor. Beslenme düzeninden uyku kalitesine kadar pek çok faktör masaya yatırılırken, uzmanlar son dönemde özellikle tek bir bölgeye dikkat çekiyor: Bacak kasları. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, uzun yaşamın (longevity) gizli anahtarının bacak kaslarını güçlü tutmaktan geçtiğini belirterek, hayati uyarılarda bulundu.
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Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı bacak kaslarında gizli.
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Profesör Kaan Yılancıoğlu uzun yaşamın sırrını açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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