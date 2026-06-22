article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Profesör Kaan Yılancıoğlu Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı

Profesör Kaan Yılancıoğlu Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.06.2026 - 17:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sağlıklı ve uzun bir ömür sürmenin formülü yıllardır bilim dünyasının en çok tartıştığı konuların başında geliyor. Beslenme düzeninden uyku kalitesine kadar pek çok faktör masaya yatırılırken, uzmanlar son dönemde özellikle tek bir bölgeye dikkat çekiyor: Bacak kasları. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, uzun yaşamın (longevity) gizli anahtarının bacak kaslarını güçlü tutmaktan geçtiğini belirterek, hayati uyarılarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı bacak kaslarında gizli.

Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı bacak kaslarında gizli.

Güçlü bacaklara sahip olmanın sadece estetik ya da atletik bir avantaj olmadığını vurgulayan uzmanlar, bu kas grubunun doğrudan hayati fonksiyonları desteklediğini ifade ediyor. Özellikle 'Uyluk Kasları' olarak bilinen ön kaslar, arka kaslar, ve iç yan kaslar vücudun motoru görevini üstleniyor. Bunun yanı sıra, dışarıdan en belirgin şekilde görülen baldırın üst ve arka kısmındaki ikiz kas olan 'gastrocnemius' ile onun hemen altında derin yerleşimli bir yapıda bulunan 'soleus' kası, genel sağlık durumumuz üzerinde tahmin edilenden çok daha büyük bir role sahip.

Bacak kaslarının neden bu kadar kritik olduğunu açıklayan uzmanlar, bu kasların adeta ikinci bir kalp gibi çalıştığına dikkat çekiyor. Sağlıklı bir kalp-damar sistemi için kanın kalbe rahatça geri dönebilmesi gerekiyor ve bu süreçte bacak kasları pompalama görevi üstleniyor. Ayrıca lenfatik dolaşımın pasif bir mekanizmaya sahip olması, yani tamamen kas hareketlerine bağımlı olması, bacakları hareket ettirmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Hareketiz bir yaşam, vücuttaki atıkların temizlenmesini zorlaştırarak genel sağlığı riske atıyor.

Profesör Kaan Yılancıoğlu uzun yaşamın sırrını açıkladı.

Profesör Kaan Yılancıoğlu uzun yaşamın sırrını açıkladı.
twitter.com

X hesabından paylaşım yapan Kaan Yılancıoğlu, şunları dedi:

'Uzun, sağlıklı bir ömür için çok önemli bir şey anlatacağım.

Bacak kasları; longevity anahtarı...

Bunu neredeyse her videomda, katıldığım her TV programında, youtube kanalında anlatırım.

Bacak kasları uzun, sağlıklı bir ömrün anahtarıdır.

En sevdiğim egzersiz 'Squat' derim hep, sebebi budur.

Özellikle 'Uyluk Kasları' yani kuadriseps (ön kaslar), hamstring (arka kaslar) ve addüktörler (iç yan kaslar). 'Baldır Kasları' yani gastrocnemius, dışarıdan en çok görülen, baldırın üst ve arka kısmındaki ikiz kas ve soleus, gastroknemius kasının altında bulunan daha geniş ve derin yerleşimli kas.

Bu iki kas vücuttaki en önemli kaslar arasındadır. 

Sağlıklı kalp-damar sistemi (kanın kalbe rahat dönüşü), iyi bir lenfatik dolaşım (pasif dolaşımdır kaslara-harekete bağımlı), metabolik esneklik yani şeker metabolizması ve kandan temizlenmesi bu kaslara yakından bağlıdır.

O sebeple yarın değil! 

Bugün bacak kaslarınızı kuvvetlendirin...'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın