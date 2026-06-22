Profesör Kaan Yılancıoğlu uzun yaşamın sırrını açıkladı.

Güçlü bacaklara sahip olmanın sadece estetik ya da atletik bir avantaj olmadığını vurgulayan uzmanlar, bu kas grubunun doğrudan hayati fonksiyonları desteklediğini ifade ediyor. Özellikle 'Uyluk Kasları' olarak bilinen ön kaslar, arka kaslar, ve iç yan kaslar vücudun motoru görevini üstleniyor. Bunun yanı sıra, dışarıdan en belirgin şekilde görülen baldırın üst ve arka kısmındaki ikiz kas olan 'gastrocnemius' ile onun hemen altında derin yerleşimli bir yapıda bulunan 'soleus' kası, genel sağlık durumumuz üzerinde tahmin edilenden çok daha büyük bir role sahip.

Bacak kaslarının neden bu kadar kritik olduğunu açıklayan uzmanlar, bu kasların adeta ikinci bir kalp gibi çalıştığına dikkat çekiyor. Sağlıklı bir kalp-damar sistemi için kanın kalbe rahatça geri dönebilmesi gerekiyor ve bu süreçte bacak kasları pompalama görevi üstleniyor. Ayrıca lenfatik dolaşımın pasif bir mekanizmaya sahip olması, yani tamamen kas hareketlerine bağımlı olması, bacakları hareket ettirmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Hareketiz bir yaşam, vücuttaki atıkların temizlenmesini zorlaştırarak genel sağlığı riske atıyor.