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Popüler Diziler Ödül Alamadı: BAFTA TV Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Popüler Diziler Ödül Alamadı: BAFTA TV Ödülleri Sahiplerini Buldu!

yabancı diziler
themyscira - Misafir Editör
13.05.2024 - 01:06

Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen BAFTA TV Ödülleri töreninde sürprizlerle dolu bir gece yaşandı. 'The Crown' ve 'Black Mirror' gibi popüler dizilerin ödül alamadığı gecede “Class Act” gibi daha az bilinen diziler ödül kazandı. Sürprizlerle dolu geçen gecede BAFTA TV Ödülleri'ni kimler kazandı?

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1. En İyi Drama Dizisi

1. En İyi Drama Dizisi

  • Top Boy (Kazanan)

  • The Gold

  • Happy Valley

  • Slow Horses

2. Uluslararası En İyi Dizi

2. Uluslararası En İyi Dizi

  • Class Act (Kazanan)

  • The Bear

  • Beef

  • The Last of Us 

  • Love & Death

  • Veraset

3. En İyi Mini Dizi

3. En İyi Mini Dizi

  • The Sixth Commandment (Kazanan)

  • Demon 79, Black Mirror 

  • Best Interests

  • The Long Shadow

4. En İyi Kadın Oyuncu

4. En İyi Kadın Oyuncu

  • Sarah Lancashire, Happy Valley (Kazanan)

  • Anjana Vassan, Black Mirror 

  • Anne Reid, The Sixth Commandment

  • Bella Ramsey, The Last of Us 

  • Helena Bonham Carter, Nolly

  • Sharon Horgan, Best Interests

5. En İyi Erkek Oyuncu

5. En İyi Erkek Oyuncu

  • Timothy Spall, The Sixth Commandment (Kazanan)

  • Brian Cox, Succession

  • Dominic West, The Crown 

  • Kane Robinson, Top Boy 

  • Paapa Essiedu, The Lazarus Project 

  • Steve Coogan, The Reckoning

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6. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

6. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Jasmine Jobson, Top Boy (Kazanan)

  • Elizabeth Debicki, The Crown

  • Harriet Walter, Succession 

  • Lesley Manville, The Crown

  • Nico Parker, The Last of Us 

  • Siobhan Finneran, Happy Valley

7. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

7. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Matthew MacFadyen, Succession (Kazanan)

  • Amit Shah, Happy Valley

  • Éanna Hardwick, The Sixth Commandment 

  • Harris Dickinson, A Murder At The End of The World

  • Jack Lowden, Slow Horses

  • Salim Daw, The Crown

8. Bir Komedi Programında En İyi Erkek Performansı

8. Bir Komedi Programında En İyi Erkek Performansı

  • Mawaan Rizwan, Juice (Kazanan)

  • Adjani Salmon, Dreaming Whilst Black

  • David Tennant, Good Omens

  • Hammed Animashaun, Black Ops

  • Jamie Demetriou, A Whole Lifetime with Jamie Demetriou 

  • Joseph Gilgun, Brassic

9. En İyi Durum Komedisi

9. En İyi Durum Komedisi

  • Such Brave Girls (Kazanan)

  • Big Boys

  • Dreaming Whilst Black

  • Extraordinary

10. En İyi Eğlence Performansı

10. En İyi Eğlence Performansı

  • Joe Lycett, Late Night Lycett (Kazanan)

  • Anthony McPartlin and Declan Donnelly, I’m A Celebrity… Get Me Out of Here! 

  • Big Zuu, Big Zuu’s Big Eats

  • Graham Norton, The Graham Norton Show

  • Hannah Waddingham, Eurovision Song Contest 2023

  • Rob Beckett and Romesh Ranganathan, Rob and Romesh

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11. En İyi Eğlence Programı

11. En İyi Eğlence Programı

  • Strictly Come Dancing (Kazanan)

  • Hannah Waddingham: Home For Christmas 

  • Later with Jools Holland 

  • Michael McIntyre’s Big Show

12. En İyi Gerçek Konulu Eğlence

12. En İyi Gerçek Konulu Eğlence

  • Celebrity Race Across The World (Kazanan)

  • The Dog House 

  • Endurance: Race To The Pole 

  • Portrait Artist of the Year

13. En İyi Bağımsız Konulu Belgesel

13. En İyi Bağımsız Konulu Belgesel

  • Ellie Simmonds: Finding My Secret Family  (Kazanan)

  • David Holmes: The Boy Who Lived

  • Hatton 

  • Vjeran Tomic: The Spider-man of Paris

14. En İyi Reality

14. En İyi Reality

  • Squid Game: The Challenge (Kazanan)

  • Banged Up

  • Married at First Sight 

  • My Mum, Your Dad

15. Gerçek Olaylara Dayalı Program

15. Gerçek Olaylara Dayalı Program

  • White Nanny, Black Child (Kazanan)

  • Chimp Empire

  • The Enfield Poltergeist

  • Forced Out

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16. En İyi Canlı Yayın

16. En İyi Canlı Yayın

  • Eurovision Song Contest (Kazanan)

  • Royal British Legion Festival of Remembrance

  • The Coronation Concert

17. En İyi Kısa Film

17. En İyi Kısa Film

  • Mobility (Kazanan)

  • The Skewer: Three Twisted Years 

  • Stealing Ukraine’s Children: Inside Russia’s Camps

  • Where It Ends

18. En İyi Spor Programı

18. En İyi Spor Programı

19. En İyi Haber Yayını

19. En İyi Haber Yayını

  • Channel 4 News: Inside Gaza, Israel and Hamas at War (Kazanan)

  • Sky News: Inside Myanmar, The Hidden War 

  • Sky News: Israel/Hamas War

20. Güncel Olaylar

20. Güncel Olaylar

  • The Shamima Begum Story (Kazanan)

  • Inside Russia: Traitors and Heros – Storyville 

  • Putin Vs The West

  • Russell Brand: In Plain Sight

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21. Gündüz Kuşağı

21. Gündüz Kuşağı

  • Scam Interceptors (Kazanan)

  • Loose Women and Men

  • Lorraine 

  • Make It At Market

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