Popüler Diziler Ödül Alamadı: BAFTA TV Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen BAFTA TV Ödülleri töreninde sürprizlerle dolu bir gece yaşandı. 'The Crown' ve 'Black Mirror' gibi popüler dizilerin ödül alamadığı gecede “Class Act” gibi daha az bilinen diziler ödül kazandı. Sürprizlerle dolu geçen gecede BAFTA TV Ödülleri'ni kimler kazandı?