Popüler Diziler Ödül Alamadı: BAFTA TV Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Popüler Diziler Ödül Alamadı: BAFTA TV Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenen BAFTA TV Ödülleri töreninde sürprizlerle dolu bir gece yaşandı. 'The Crown' ve 'Black Mirror' gibi popüler dizilerin ödül alamadığı gecede “Class Act” gibi daha az bilinen diziler ödül kazandı. Sürprizlerle dolu geçen gecede BAFTA TV Ödülleri'ni kimler kazandı?
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1. En İyi Drama Dizisi
2. Uluslararası En İyi Dizi
3. En İyi Mini Dizi
4. En İyi Kadın Oyuncu
5. En İyi Erkek Oyuncu
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6. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
7. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
8. Bir Komedi Programında En İyi Erkek Performansı
9. En İyi Durum Komedisi
10. En İyi Eğlence Performansı
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11. En İyi Eğlence Programı
12. En İyi Gerçek Konulu Eğlence
13. En İyi Bağımsız Konulu Belgesel
14. En İyi Reality
15. Gerçek Olaylara Dayalı Program
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16. En İyi Canlı Yayın
17. En İyi Kısa Film
18. En İyi Spor Programı
19. En İyi Haber Yayını
20. Güncel Olaylar
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21. Gündüz Kuşağı
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