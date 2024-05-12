Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası" Belgeseli'ndeki Müzeyyen Senar'la İlgili Detay Gündem Oldu!

Fatih Akın 2005 yılında çektiği İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek adlı belgeseliyle büyük ses getirmişti. İstanbul'daki farklı müzik türleri, müzik kültürleri ve bunların toplum, yaşam, siyaset ve diğer müzik türleriyle olan ilişkilerinin anlatıldığı belgeselde Müzeyyen Senar'la ilgili sahnedeki detay ortaya çıktı.