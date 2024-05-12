Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası" Belgeseli'ndeki Müzeyyen Senar'la İlgili Detay Gündem Oldu!
Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası" Belgeseli'ndeki Müzeyyen Senar'la İlgili Detay Gündem Oldu!
Kaynak: https://twitter.com/deryabengi/status...
Fatih Akın 2005 yılında çektiği İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek adlı belgeseliyle büyük ses getirmişti. İstanbul'daki farklı müzik türleri, müzik kültürleri ve bunların toplum, yaşam, siyaset ve diğer müzik türleriyle olan ilişkilerinin anlatıldığı belgeselde Müzeyyen Senar'la ilgili sahnedeki detay ortaya çıktı.
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İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek belgeseli 2005 yılında Fatih Akın tarafından yapılmıştı.
Einstürzende Neubauten'ın bas gitaristi Alexander Hacke'in hiç Türkçe bilmemesine rağmen müzisyen kültür karmasının yansıdığı müzik türlerini anlamak ve şehirdeki ahenkli tınlamaları kaydetmek için İstanbul'a gelmesiyle belgesel başlıyor.
İstanbul'un şarkısını yapma hedefiyle çekilen belgeselde birçok müzisyen ve şarkıcının katılımıyla farklı tarzlar ortak amaç için birleştirici bir özellik haline geliyor.
Belgeselde Müzeyyen Senar'ın olduğu Büyük Londra Oteli'nde çekilen bu bölümde Senar bir bardak fırlatıyor.
Otelde çekilen bu sahneyle ilgili detay ortaya çıktı. Salon duvardan duvara halı kaplı olduğu için usta sanatçının attığı bardak kırılmamış ve Fatih Akın şangırtı sesini sonradan eklemek zorunda kalmış.
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