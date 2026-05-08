Podyumun Yeni Yıldızları Açıklandı: Top Model of Türkiye 2026 Birincileri Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.05.2026 - 10:32

Türkiye moda dünyasına yeni yıldızlar kazandırma iddiasıyla her yıl dikkat çeken Top Model of Türkiye, bu yıl da podyumun en iddialı isimlerini bir araya getirdi. Ali Durgut imzasını taşıyan yarışma, klasik güzellik yarışmalarından sıyrılan formatıyla yalnızca dış görünüşe değil; duruş, özgüven ve sahne hakimiyetine odaklanarak sektöre yepyeni yüzler kazandırmaya devam ediyor. Top Model of Türkiye 2026’nın kazananları resmen belli oldu!

Modellik dünyasında fark yaratmayı hedefleyen Top Model of Türkiye, yıllardır “keşfedilmeyi bekleyen yıldızlar” mottosuyla dikkat çekiyor.

Yarışma; yalnızca fiziksel kriterlere değil, adayların podyum yürüyüşünden sahne karizmasına kadar birçok detayı mercek altına alıyor. Bu yönüyle uluslararası platformlara model göndermeyi amaçlayan organizasyon, genç yetenekler için adeta bir sıçrama tahtası. Her yıl binlerce başvuru arasından seçilen 50 finalist (25 kadın, 25 erkek) içerisinden, büyük final gecesinde kazananlar belli oldu.

7 Mayıs 2026 gecesi İstanbul’da düzenlenen görkemli finalde kazananlar resmen açıklandı.

Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre, kadınlar kategorisinde İclal Demir birinciliği göğüslerken, erkeklerde Dilhan Divriku zirveye adını yazdırdı. Gecede Jessica Nova ve Murat Çakın ikinci olurken; Hacer Sahan ve Emirhan Haraç üçüncülüğü elde etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
