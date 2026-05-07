Beyonce’nin Met Gala Fotoğrafları ve Orijinalleri Arasındaki Fark Filtre Tartışması Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2026 - 13:54

Dünya müziğinin yaşayan efsanelerinden Beyonce, 2026 Met Gala’ya yıllar sonra yaptığı dönüşle geceye damga vurdu. “Fashion is Art” teması için tercih ettiği iddialı kostümüyle kırmızı halının en çok konuşulan isimlerinden biri olan yıldızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Met Gala'da çekilen kareler arasındaki fark dikkat çekti.

Beyonce, Met Gala kırmızı halısında Olivier Rousteing imzalı, kristallerle işlenmiş “iskelet formunda” elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekti.

Vücudu adeta bir zırh gibi saran tasarım, hem sanat referansları hem de Beyonce’nin yıllar önce giydiği ikonik “kristal kaburga” görünümüne yaptığı gönderme ile dikkat çekti. Tüy detaylı pelerin, gösterişli baş aksesuarı ve milyon dolarlık mücevherlerle tamamlanan kombin, “gecenin en iddialı görünümlerinden biri” olarak yorumlandı.

Ancak Beyonce’nin Met Gala gecesi sadece kostümüyle değil, paylaştığı fotoğraflarla da gündem oldu.

Ünlü yıldızın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle, ajansların yayımladığı filtresiz görüntüler arasındaki fark dikkat çekti.

Sosyal medyada dolaşan karşılaştırmalarda; Beyonce’nin paylaşımlarında cildinin “kusursuz ve pürüzsüz” görünürken, profesyonel çekimlerdeki fark ortaya çıktı. Yüz hatlarının da paylaşımlarda daha keskin ve gergin görünmesi, “Photoshop mu var?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Kimi kullanıcılar bu durumu yorumlarıyla eleştirirken, kimileri ise Beyonce’nin her haliyle kusursuz olduğunu savunarak tartışmaya karşı çıktı. Ancak kesin olan bir şey var ki; Beyonce hem ihtişamıyla hem de yarattığı bu tartışmayla yine gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
