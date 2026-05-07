Ebru Gündeş'in 5. Kez Evleneceği İddiası Akıllara Durgunluk Verdi!

Arabesk ve pop müziği kendine has yorumuyla harmanlayan sanatçı, yıllar içinde çıkardığı hit şarkılar ve sahnedeki iddialı duruşuyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Televizyon projeleri, jüri üyelikleri ve konser maratonlarıyla da adından söz ettiren Gündeş, bugün hala sektörün en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ebru Gündeş’in aşk hayatı, kariyeri kadar çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Ünlü sanatçı bugüne kadar dört kez nikah masasına oturdu. İlk evliliğini henüz 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile yapan Gündeş, ardından Ömer Durak ile kısa süren bir birliktelik yaşadı. En çok konuşulan evliliği ise 2010 yılında yaptığı Rıza Sarraf ile olan ilişkisiydi; bu evlilikten Alara adında bir kızı dünyaya geldi. Son olarak 2024 yılında Dubai’de Murat Osman Özdemir ile evlenen Gündeş, bu birlikteliğini 2025’te tek celsede sonlandırmıştı.