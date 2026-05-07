article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yıllara Meydan Okuyor! Gülşen Bubikoğlu’nun Son Hali Yeniden Gündem Oldu

Yıllara Meydan Okuyor! Gülşen Bubikoğlu’nun Son Hali Yeniden Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2026 - 10:28

Türk sinemasının altın çağına damga vuran, zarafeti ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor. “Gırgıriye” serisindeki Güllü karakteriyle gönülleri fetheden, Tarık Akan ile başrolleri paylaştığı filmlerle Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biri haline gelen usta oyuncu, bu kez son haliyle gündemde.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1970’li ve 80’li yıllarda Yeşilçam’ın en parlak kadın yıldızlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, sadece güzelliğiyle değil, oyunculuğuyla da hafızalara kazındı.

1970’li ve 80’li yıllarda Yeşilçam’ın en parlak kadın yıldızlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, sadece güzelliğiyle değil, oyunculuğuyla da hafızalara kazındı.

Komediden drama uzanan geniş yelpazede başarılı performanslara imza atan usta isim, özellikle Müjdat Gezen ile rol aldığı “Gırgıriye” serisi ve Tarık Akan’la yakaladığı efsane uyumla sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 90’lı yılların başında setlere veda etse de, onun yarattığı etki hiçbir zaman silinmedi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bubikoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.

Son paylaştığı kareyle yeniden konuşulmaya başlanan usta oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Pek çok kullanıcı, “hiç değişmemiş”, “zaman ona işlemiyor” yorumları yaparken; Bubikoğlu’nun zarafeti bir kez daha hayran bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın