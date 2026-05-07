Radikal Karar! Manifest Üyesi Mina'nın Eski Sevgilisi Anıl Emre Daldal Müziği Bıraktığını Duyurdu

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
Alternatif müziğin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden Anıl Emre Daldal, “M.”, “Sarıl Bana” ve “Artık Değiştim” gibi parçalarıyla özellikle dijital platformlarda milyonlara ulaşmayı başarmıştı. Duygusal sözleri ve samimi anlatımıyla genç dinleyici kitlesinin kalbinde kendine sağlam bir yer edinen Daldal, son dönemde ise müziğinden çok özel hayatı ve hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme geliyordu. Tüm bu gelişmelerin ardından gelen son açıklama ise hayranlarını adeta şoke etti…

Türk alternatif müziğin duygusal sesi Anıl Emre Daldal, son dönemde yalnızca şarkılarıyla değil, özel hayatı ve hakkında ortaya atılan iddialarla da sık sık gündeme geliyordu.

Özellikle Mina Solak ile yaşadığı olaylı ayrılık süreci ve sonrasında patlak veren tartışmalar, sanatçının adını magazin manşetlerinden düşürmemişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Daldal’dan kimsenin beklemediği bir hamle geldi.

Mayıs 2026 başında sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Daldal, müzikal faaliyetlerine son verme kararı aldığını duyurdu.

Paylaşımında sektöre dair kırgınlığını açıkça dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Öncelikle her şey için teşekkürler. Müzikal faaliyetlerime şu an için son verme kararı aldım.

‘Önceden planlanan’ şarkılarımı ve etkinliklerimi gerçekleştireceğim. Son konserimi 31 Mayıs’ta Bakü’de yapacağım.

Bu sektörün içindeki kötü kalpli insanlarla baş edecek kadar kötü bir kalbim yok. Bu beni fazlasıyla yordu. İsmim lekelenmeye çalışıldı, dolandırıldım, aldatıldım ve daha bir çok şey…

Bir kişi dışında hiç kimseye kinim yok. Hayatta çok mutluyum. Harika insanlara sahibim. Lüks, ün, şan şöhret peşinde koşmuyorum.

Eserler üretip bir şeyler anlatmaya çalıştım… Ama bu fesatlık kalbimi kırmaktan başka bir şey yapmıyor.”

Açıklamasında tamamen ortadan kaybolmayacağının da sinyalini veren Daldal, daha önce planlanan projelerini tamamlayacağını ve hayranlarıyla bağını koparmayacağını belirtti. Sanatçı ayrıca son konserini 31 Mayıs 2026’da Bakü’de vereceğini duyurarak sahnelere veda edeceğini açıkladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın