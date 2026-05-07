Kuşakları Buluşturan Düet! Ajda Pekkan ve Manifest'in Düeti Büyük Heyecan Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2026 - 11:02

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan, bu kez rotasını yeni nesle çevirdi. Son dönemin dikkat çeken kız gruplarından Manifest ile güçlerini birleştiren Süperstar, “Hileli” isimli şarkıyla müzik dünyasında şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Daha yayınlanmadan gündemi sallayan bu sürpriz düet, kuşaklar arası köprü kuran nadir projelerden biri olmaya aday.

Uzun süredir eksikliği hissedilen büyük kız grubu enerjisini yeniden canlandıran Manifest'in her yeni hamlesi ayrı olay oluyor.

Manifest ve Ajda Pekkan’ın 8 Mayıs’ta yayınlanacak “Hileli” düeti için paylaşılan teaser görüntüler ve fotoğraflar, sosyal medyada adeta olay oldu. Özellikle grubun sahne tarzı, styling tercihleri ve Süperstar’la yan yana verdikleri pozlar kısa sürede binlerce yorum aldı. Kullanıcılar “ikonik buluşma”, “nesiller buluştu”, “kızlar level atladı” gibi yorumlarla projeye övgü yağdırırken; Ajda Pekkan’ın genç isimlerle bu kadar uyumlu görünmesi de ayrı bir takdir topladı. Daha şarkı çıkmadan beklenti zirveye ulaştı.

Bu büyük iş birliğinin ilk sinyali ise Nisan 2026’da Ajda Pekkan’ın Ülker Sports Arena konserinde verilmişti.

Sahnesine Manifest’i davet eden Süperstar, birlikte söyledikleri “Bambaşka Biri” performansıyla geceye damga vurmuştu. O anlarda “Kızlar şahanesiniz, ben arkanızdayım” sözleriyle gruba desteğini açıkça dile getiren Pekkan, yeni bir şarkı hazırladıklarını da duyurarak hayranlarını heyecanlandırmıştı.

8 Mayıs’ta dijital platformlarda yayınlanan “Hileli”, yalnızca bir düet değil; aynı zamanda Türk pop müziğinde kuşaklar arası güçlü bir geçişin de simgesi olarak görülüyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
