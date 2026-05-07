Met Gala’da Yüzük Detayı Ele Verdi: Sam Smith ve Christian Cowan Nişanlandı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2026 - 12:09

Duygusal şarkıları ve güçlü vokaliyle dünya müzik listelerini altüst eden Sam Smith, bu kez müziğiyle değil özel hayatıyla konuşuluyor. Son dönemde moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden Christian Cowan ile olan ilişkisiyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı hakkında ortaya atılan “nişan” iddiası magazin dünyasında büyük ses getirdi.

Sam Smith, “Stay With Me”, “Too Good at Goodbyes”, “I’m Not the Only One” ve Kim Petras ile yaptığı “Unholy” gibi hit şarkılarla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Geniş kitlelere uzanan müzikal tarzı ve sahnedeki güçlü performansıyla Grammy başta olmak üzere sayısız ödül kazanan sanatçı, yıllardır global müzik sahnesinin en etkili isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Özel hayatıyla da dikkat çeken Smith, bir süredir moda tasarımcısı Christian Cowan ile birlikte. Çiftin ilişkisi ilk olarak 2022 yılında birlikte katıldıkları etkinliklerle gündeme gelmişti.

Son olarak 2026 Met Gala’ya birlikte katılan ikili, şıklıklarıyla geceye damga vururken; hemen ardından gelen “nişanlandılar” iddiası magazin gündemine oturdu.

Kulislere göre çift, yaklaşık 3 yıllık ilişkilerini özel bir törenle taçlandırdı. Christian Cowan’ın gala gecesinde taktığı dikkat çekici sarı elmas yüzük ise iddiaları güçlendiren en önemli detaylardan biri oldu. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen çiftten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
