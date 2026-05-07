Biletler Dakikalar İçinde Tükenmişti: Şebnem Ferah Yeni Konserinin Tarihini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2026 - 14:24

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, yıllar sonra gelen konser haberiyle adeta ortalığı ayağa kaldırdı. 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konserin biletleri dakikalar içinde tükenince, hayranlar “ek konser” çağrısında bulunmuştu. Beklenen haber sonunda geldi!

3 Haziran konserinin biletleri satışa çıkar çıkmaz sadece 12 dakika içinde tükenmiş, online sırada ise yüz binlerce kişi beklemişti.

Biletlerin karaborsada uçuk fiyatlara satıldığı iddiaları da gündeme gelirken, Şebnem Ferah’ın yeniden sahneye dönmesi müzik dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Sosyal medyada günlerdir “bir konser daha gelsin” yorumları yapılırken, bu yoğun talep karşılıksız kalmadı.

Şebnem Ferah, gelen yoğun ilgi üzerine 27 Haziran 2026 için ek konser kararı aldı.

KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek bu konserin biletleri ise 8 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te satışa çıkacak.

Biletler Bubilet ve Biletix üzerinden eş zamanlı olarak satışta olacak. İlk konserin rekor sürede tükendiği düşünülürse, bu konser için de büyük bir yarış yaşanması bekleniyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
