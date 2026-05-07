Yıllar Ona da İşledi: Seçkin Özdemir’in Son Hali Ortaya Çıktı!

Kariyerinin ilk dönemlerinde daha keskin yüz hatları, yoğun sakalları ve klasik “jön” imajıyla tanınan Seçkin Özdemir, son yıllarda tarzında belirgin bir değişime gitti. Daha sade bir stil benimseyen oyuncunun özellikle saç kesimi ve sakal tercihindeki değişim dikkat çekti.

Özdemir’in gündemde olmasının bir diğer nedeni ise yeni projesi. Ünlü oyuncu, 2026’da dijital platformlarda yayınlanması planlanan “Düşes” adlı dizide başrol üstleniyor. Romantik komedi türündeki yapımda “Ömer” karakterine hayat veren Özdemir, projede Pelin Karahan ile partner oluyor.