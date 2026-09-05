Playlistine Eklediğin Anda Havanı Değiştirecek Şarkılar
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Yeni bir playlist hazırlarken hepimizin aradığı o birkaç şarkı vardır: Daha ilk dinleyişte içine çeken, enerjiyi yükselten ve günün herhangi bir anını güzelleştiren parçalar...
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Lizzo – About Damn Time
Earth, Wind & Fire – September
Justin Timberlake – Can't Stop the Feeling!
Thundercat – Dragonball Durag
Metronomy – The Look
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Stromae – Tous les mêmes
Altın Gün – Süpürgesi Yoncadan
Islandman – Ağıt
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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