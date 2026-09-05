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Playlistine Eklediğin Anda Havanı Değiştirecek Şarkılar

etiket Playlistine Eklediğin Anda Havanı Değiştirecek Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
05.09.2026 - 17:01
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Yeni bir playlist hazırlarken hepimizin aradığı o birkaç şarkı vardır: Daha ilk dinleyişte içine çeken, enerjiyi yükselten ve günün herhangi bir anını güzelleştiren parçalar...

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Lizzo – About Damn Time

Özgüven yüklemesi mi lazım? Aç bu şarkıyı ve 'Şu an tam sırası' diyerek modunu en baştan sıfırla.

Earth, Wind & Fire – September

Hangi yılda olursak olalım, bu şarkının introsu çaldığı an etrafındaki tüm gri hava bir anda gökkuşağına dönüyor.

Justin Timberlake – Can't Stop the Feeling!

Yerinde duramama garantili! Ritmi duyar duymaz adımların kendi kendine tempo tutmaya başlıyor.

Thundercat – Dragonball Durag

İnanılmaz yetenekli bir bas gitar ve dalga geçen sözler.

Metronomy – The Look

O meşhur klavye melodisi başladığı an içindeki çocuksu neşe ortaya çıkıyor, ister istemez kafa sallamaya başlıyorsun.

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Stromae – Tous les mêmes

Stromae'nin o alaycı ritmi sayesinde Fransızca bilmesen bile nakaratta eşlik edip kafa sallamaya başlıyorsun.

Altın Gün – Süpürgesi Yoncadan

Erkin Koray, Barış Manço ruhunu günümüzün dans pistlerine taşıyan harika bir tempoya sahip.

Islandman – Ağıt

Sözsüz, tamamen enstrümantal akan o elektro-akustik ritim, kafandaki karmaşayı silip sana pürüzsüz bir odak ve mod veriyor.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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