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Plaja Karpuz Sokmak İsteyen Anneye Şiddet: Çocuklarının Yanında Dövüldü

Plaja Karpuz Sokmak İsteyen Anneye Şiddet: Çocuklarının Yanında Dövüldü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.07.2025 - 14:56

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan bir plajada yaşanan kavga “bu kadar da olmaz” dedirtti. Halası, arkadaşı ve 3 çocuğu ile birlikte plaja giden doktor Aynaz B., çocukları için yanında getirdiği karpuz ve meyvelerin kapıdan içeriye alınmaması sonrasında görevlilerle tartıştı. Aynaz B. çocuklarının yanında plaj sahipleri tarafından darbedildi.

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İstanbul’da denize girmek için ender yerlerden biri olan Sarıyer’de bir plaj girişinde yaşananlar gündem oldu.

İstanbul’da denize girmek için ender yerlerden biri olan Sarıyer’de bir plaj girişinde yaşananlar gündem oldu.

Kumköy Mahallesi’ndeki özel bir plaja halası, arkadaşı ve 3 çocuğu ile birlikte gelen İran uyruklu doktor Aynaz B.’nin yanında getirdiği karpuz ve meyveler plaja alınmadı. 

Çocuklarının yemesi için getirdiğini söylemesine rağmen anne ile plaj görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Yaşananları cep telefonuyla kaydetmek isteyen Aynaz B.’ye görevlilerden biri şiddet uyguladı. Sonrasında da telefonunu elinden alıp yere attı. Aynaz B.’nin halası ve arkadaşı da çocukların gözü önünde darbedildi. Olayın ardından 3 kadın ve yanlarındaki 3 çocuk plajdan dışarı çıkarıldı.

İşte tepki çeken o anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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