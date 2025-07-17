Plaja Karpuz Sokmak İsteyen Anneye Şiddet: Çocuklarının Yanında Dövüldü
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan bir plajada yaşanan kavga “bu kadar da olmaz” dedirtti. Halası, arkadaşı ve 3 çocuğu ile birlikte plaja giden doktor Aynaz B., çocukları için yanında getirdiği karpuz ve meyvelerin kapıdan içeriye alınmaması sonrasında görevlilerle tartıştı. Aynaz B. çocuklarının yanında plaj sahipleri tarafından darbedildi.
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İstanbul’da denize girmek için ender yerlerden biri olan Sarıyer’de bir plaj girişinde yaşananlar gündem oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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