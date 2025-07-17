Plaja Karpuz Sokmak İsteyen Anneye Şiddet: Çocuklarının Yanında Dövüldü

Kumköy Mahallesi’ndeki özel bir plaja halası, arkadaşı ve 3 çocuğu ile birlikte gelen İran uyruklu doktor Aynaz B.’nin yanında getirdiği karpuz ve meyveler plaja alınmadı.

Çocuklarının yemesi için getirdiğini söylemesine rağmen anne ile plaj görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Yaşananları cep telefonuyla kaydetmek isteyen Aynaz B.’ye görevlilerden biri şiddet uyguladı. Sonrasında da telefonunu elinden alıp yere attı. Aynaz B.’nin halası ve arkadaşı da çocukların gözü önünde darbedildi. Olayın ardından 3 kadın ve yanlarındaki 3 çocuk plajdan dışarı çıkarıldı.