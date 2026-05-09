Haberler
Gündem
Pencereleri Kapatın, 10 Gün Sürecek! Sahra Tozu Türkiye’ye Giriş Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2026 - 14:17

Türkiye, Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir hava olayının etkisi altına giriyor. Sahra Çölü kaynaklı yoğun toz taşınımı, bugünden itibaren hem Akdeniz Havzası’nı hem de ülkemizi 10 gün boyunca esir alacak. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanları ve hassas grupları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Çöl tozları Türkiye'ye giriş yaptı: 10 gün boyunca etkili olacak.

Türkiye, önümüzdeki 10 gün boyunca gökyüzünün rengini değiştirecek yoğun bir doğa olayına hazırlanıyor. Kuzey Afrika üzerinden yola çıkan Sahra Çölü kaynaklı mineral tozları, bugünden itibaren Akdeniz Havzası ve Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye başlayacak.

Özellikle İstanbul, coğrafi konumu nedeniyle bu durumdan ilk etkilenecek şehirlerin başında geliyor. Meteorolojik tahminlere göre, toz bulutlarının 18 Mayıs Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Gökyüzü turuncuya boyanacak, araçların üzeri çamurla kaplanacak. Risk grubundakiler dikkat!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının özellikle bahar aylarında Türkiye'de daha fazla etkili olduğunu anlattı.

Toz taşınımı sadece gökyüzünü turuncuya boyamakla kalmayacak; aynı zamanda ciddi bir sağlık uyarısını da beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Toros, hava kalitesinin düşeceği bu süreçte, hassas grupların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması ve yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınması gerektiğini belirtti.

Kimler risk grubunda?

  • Astım, bronşit ve KOAH hastaları

  • Alerjik solunum yolu rahatsızlığı olanlar

  • Yaşlılar ve çocuklar

Öte yandan Toros, çamurlu yağışlardan sonra araçların yıkanmasının gerekebileceğini ifade etti.

Çöl tozu nedir?

Çöl tozları hava kalitesini düşürse de doğa için hayati bir önem taşıyor. Sahra'dan kalkan yıllık yaklaşık 180 milyon ton toz; demir, fosfor ve mineral açısından oldukça zengin. Bu tozlar okyanuslardaki planktonlardan Amazon yağmur ormanlarına kadar geniş bir ekosistemin mineral ihtiyacını karşılıyor. Yani kapımıza gelen bu tozlar, aslında küresel ekosistemin devamlılığı için doğal bir gübre görevi görüyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
