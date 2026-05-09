Pencereleri Kapatın, 10 Gün Sürecek! Sahra Tozu Türkiye’ye Giriş Yaptı

Çöl tozları hava kalitesini düşürse de doğa için hayati bir önem taşıyor. Sahra'dan kalkan yıllık yaklaşık 180 milyon ton toz; demir, fosfor ve mineral açısından oldukça zengin. Bu tozlar okyanuslardaki planktonlardan Amazon yağmur ormanlarına kadar geniş bir ekosistemin mineral ihtiyacını karşılıyor. Yani kapımıza gelen bu tozlar, aslında küresel ekosistemin devamlılığı için doğal bir gübre görevi görüyor.