Milli Oyuncu Cem Kaan Gökerkan "Maddi Sıkıntı" Vurgusu Yaparak Satrancı Bıraktığını Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2026 - 13:40

Milli satranç oyuncusu Cem Kaan Gökerkan, YouTube kanalı üzerinden yaptığı çarpıcı bir açıklamayla satrancı bıraktığını duyurdu. Gökerkan, sporcuların yaşadığı ekonomik imkansızlıkları ve milli takımdaki destek yetersizliğini gerekçe göstererek turnuvalardan çekildiğini açıkladı. Sosyal medyada gündem olan açıklamaların ardından Gökerkan'ın açıklamalarına destek yağdı.

Milli satranç oyuncusu Cem Kaan Gökerkan, satrancı bıraktığını açıkladı: "Asgari ücret 28 bin TL, Milli Takım için verilen ödül 10 bin TL."

Milli satranç oyuncusu Cem Kaan Gökerkan, YouTube kanalında 'Satrancı Bırakıyorum' başlıklı bir video paylaştı. Milli Takım oyuncularına verilen maddi teşviklerin güncel ekonomik şartların çok gerisinde kaldığını vurgulayan Gökerkan, asgari ücretle kıyaslama yaparak sitemini dile getirdi. Genç sporcu, 'Asgari ücretin 28 bin TL olduğu bir ülkede, Milli Takım için verilen 10 bin TL’lik özendirme ödülü maalesef yeterli değil' diyerek yaşadığı maddi zorlukların altını çizdi.

Bir milli sporcunun tek odağının başarı ve gelişim olması gerektiğini savunan Gökerkan, 'Milli takıma giren bir oyuncunun maddi anlamda hiçbir endişesinin kalmaması gerekiyor' dedi.

Gökerkan'ın açıklamalarına sosyal medyadan destek yağdı. Kullanıcılar, destek verilmemesine tepki gösterdi.

Gökerkan’ın veda niteliğindeki bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sporseverler ve pek çok kullanıcı, milli sporcuların hak ettiği değeri görmesi ve amatör branşlardaki desteklerin revize edilmesi gerektiği konusunda birleşti.

"En kıymetli yeteneklerimizi dahi ekonomik olarak rahat ettiremiyoruz."

'Toplasan 20'ye yakın Büyükusta rütbesine sahip Türk oyuncumuz var. Bu oyuncularımıza bile sahip çıkamıyoruz. 10.000 TL ödeniyormuş oyunculara şaka değil düz 10.000 TL. Herhangi bir satranç ülkesinde 10.000 dolar gibi ödemeler yapılıyor oyunculara, Azerbaycan 5.000 dolar ödüyor aylık öyle özetleyeyim durumu. Bu seviyelerde zaten kendi koçluk ve ekip masrafları bu miktarlardan çok daha fazla oluyor valla yazık.'

"Bu ülkede işini iyi yapmak da yetmiyor."

'Bu arkadaş işi satranç oynamakken kendine özel YT kanalı açmış satranç anlatıyor ve 35k abonesi var. Başta gençlik ve teknoloji firmalarının böyle zeki alanlara yatırım yapmayı hedefleyen markaların radarında olması lazımken adam maddi sorunlardan oyunu bırakıyorum diyor.

Çünkü bu ülkede varsa yoksa satış odaklı kampanya basalım, inflere story attıralım, bedavadan paylaşım isteyelim insanlardan, arada kutu yollayalım mutlu olsunlar, etkinlik yapınca davet edelim vs vs.

Çok merak ediyorum, videosunu daha izlemedim ama hiç bilindik markalara sponsorluk görüşmesine gitti mi ya da gittiyse nasıl cevaplar aldı. Bu ülkenin öz be öz kendi yeteneklerine destek olmanın çok uzağında gezen insanlarla dolu etrafımız.'

"Türkiye'nin en iyi 10 satranç oyuncusundan biri. dünya kupası adaylarından."

'Dünyanın en zor seviyelerinden birine ulaşmış ve GM olmuş. Maalesef federasyonun 'aylık on bin liracıklık' desteğiyle doğal olarak hayatına devam edemeyeceğinden satrancı bırakıyor. Ttweet bu kadar.'

"Gelir seviyesi düşük ülkelerde böyle nice insan kaynağı heba olur."

'Yaptığınız iş, sizi ekonomik kaygılardan kurtarmalı. Zira dünyanın en başarılı işini de yapsanız (ek kazancınız yoksa) orada tutunmanız çok zor. Gelir seviyesi düşük ülkelerde böyle nice insan kaynağı heba olur.'

'Kamunun en vasıfsız insana bağladığı maaş 70 binden başlıyor. 10 bin komik.'

'Bir branşda sporculara villa verilirken diğer branşda geçinemedikleri için turnuvalara katılamayanların olması...'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
