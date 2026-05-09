Milli Oyuncu Cem Kaan Gökerkan "Maddi Sıkıntı" Vurgusu Yaparak Satrancı Bıraktığını Açıkladı

Milli satranç oyuncusu Cem Kaan Gökerkan, YouTube kanalında 'Satrancı Bırakıyorum' başlıklı bir video paylaştı. Milli Takım oyuncularına verilen maddi teşviklerin güncel ekonomik şartların çok gerisinde kaldığını vurgulayan Gökerkan, asgari ücretle kıyaslama yaparak sitemini dile getirdi. Genç sporcu, 'Asgari ücretin 28 bin TL olduğu bir ülkede, Milli Takım için verilen 10 bin TL’lik özendirme ödülü maalesef yeterli değil' diyerek yaşadığı maddi zorlukların altını çizdi.

Bir milli sporcunun tek odağının başarı ve gelişim olması gerektiğini savunan Gökerkan, 'Milli takıma giren bir oyuncunun maddi anlamda hiçbir endişesinin kalmaması gerekiyor' dedi.