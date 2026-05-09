Milli Oyuncu Cem Kaan Gökerkan "Maddi Sıkıntı" Vurgusu Yaparak Satrancı Bıraktığını Açıkladı
Milli satranç oyuncusu Cem Kaan Gökerkan, YouTube kanalı üzerinden yaptığı çarpıcı bir açıklamayla satrancı bıraktığını duyurdu. Gökerkan, sporcuların yaşadığı ekonomik imkansızlıkları ve milli takımdaki destek yetersizliğini gerekçe göstererek turnuvalardan çekildiğini açıkladı. Sosyal medyada gündem olan açıklamaların ardından Gökerkan'ın açıklamalarına destek yağdı.
Milli satranç oyuncusu Cem Kaan Gökerkan, satrancı bıraktığını açıkladı: "Asgari ücret 28 bin TL, Milli Takım için verilen ödül 10 bin TL."
Gökerkan'ın açıklamalarına sosyal medyadan destek yağdı. Kullanıcılar, destek verilmemesine tepki gösterdi.
"En kıymetli yeteneklerimizi dahi ekonomik olarak rahat ettiremiyoruz."
"Bu ülkede işini iyi yapmak da yetmiyor."
"Türkiye'nin en iyi 10 satranç oyuncusundan biri. dünya kupası adaylarından."
"Gelir seviyesi düşük ülkelerde böyle nice insan kaynağı heba olur."
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
