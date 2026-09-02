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Parentifikasyon Yaşadın mı?

Parentifikasyon Yaşadın mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 22:01
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Çocukluk denince aklımıza oyun, okul ve sorumlulukların yetişkinlere ait olduğu bir dönem gelir. Ancak bazı çocuklar yaşlarından büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalabilir; kardeşlerine bakabilir, ebeveynlerinin dertlerini dinleyebilir veya aile içindeki sorunları çözmeye çalışabilir.

Parentifikasyon, çocuğun aile içinde yaşına uygun olmayan şekilde yetişkin sorumlulukları üstlenmesi anlamına gelir. Peki sen de çocukken böyle bir rol üstlenmiş olabilir misin? Bu test bir tanı değil, geçmiş deneyimlerini fark etmen için hazırlanmış bir çalışma. Kendine karşı dürüst olarak cevapla.

Hazırsan başlayalım!

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Parentifikasyon Yaşadın mı?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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