Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Gül Onat’tan Açıklama: "Dualarınızı Bekliyorum!"

“Sihirli Annem” başta olmak üzere hafızalara kazınan pek çok projede izlediğimiz Onat’tan gelen son haberler ise sevenlerini hem üzdü hem de duygulandırdı. 2023 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan ve o günden bu yana tedavi süreci devam eden usta isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yaşadıklarını tüm açıklığıyla anlattı.

Sağlık durumuna dair yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde tam üç kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Onat’ın “ameliyatlar kraliçesi oldum” sözleri kısa sürede gündem oldu. Hem yaşadığı sürecin zorluğu hem de buna rağmen sergilediği pozitif yaklaşım, sosyal medyada binlerce destek mesajının da beraberinde gelmesine neden oldu.