Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Gül Onat’tan Açıklama: "Dualarınızı Bekliyorum!"

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.05.2026 - 10:46

Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden Gül Onat, daha önce de ağır ameliyatlar geçirmiş, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri görmüştü. Hastalığın zamanla bağırsaklarına nüksettiğini açıklayan oyuncu, bu süreci mizahla hafifletmeye çalışmasıyla da dikkat çekiyor. Bağırsaklarına “Pembiş”, pankreasına ise “Panki” adını verdiğini söyleyen Onat, son açıklamasında ise “Şimdiki vaziyetim iyi” diyerek toparlanma sürecinde olduğunu belirtti.

Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden, yılların usta oyuncusu Gül Onat, bir süredir verdiği zorlu sağlık mücadelesiyle gündemde.

“Sihirli Annem” başta olmak üzere hafızalara kazınan pek çok projede izlediğimiz Onat’tan gelen son haberler ise sevenlerini hem üzdü hem de duygulandırdı. 2023 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan ve o günden bu yana tedavi süreci devam eden usta isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yaşadıklarını tüm açıklığıyla anlattı. 

Sağlık durumuna dair yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde tam üç kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Onat’ın “ameliyatlar kraliçesi oldum” sözleri kısa sürede gündem oldu. Hem yaşadığı sürecin zorluğu hem de buna rağmen sergilediği pozitif yaklaşım, sosyal medyada binlerce destek mesajının da beraberinde gelmesine neden oldu.

Gül Onat, 12 Mayıs 2026 tarihinde paylaştığı videoda sağlık durumuyla ilgili çarpıcı detaylar verdi.

Usta oyuncu, yalnızca bir hafta içinde üç ayrı ameliyat geçirdiğini açıklayarak yaşadığı sürecin ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Bu operasyonların; vücudundaki port bölgesinde oluşan şişlik ve böbreğine takılan stentle ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Hastane odasından paylaşım yapmaktan pek hoşlanmadığını da belirten Onat, oğlunun ısrarı üzerine sevenlerini bilgilendirdiğini söyledi. Tüm bu zorluklara rağmen “Hayat böyle bir şey, katlanıyorum” diyerek güçlü duruşunu koruyan oyuncu, “Allah beterinden korusun” sözleriyle de herkese sağlık diledi.

'Böyle hastanelerden bilgi vermek beni çok sıkıyor aslında ama oğlum çok ısrar etti, 'Sevenlerine haber ver' dedi. Vallahi çocuklar, ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerimde sorunlar oluştu. Port vardı, portum şişti, onu ameliyat ettiler. Ardından böbreğime stent takıldı ve bir operasyon daha geçirdim. Neyse, şimdiki vaziyetim iyi. Hayat böyle bir şey, ne yapacaksınız... Katlanıyorum, 'Allah beterinden korusun' diyorum. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
