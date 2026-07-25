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Özgür Özel'in Yeni Partisinin A Takımı Belli Oldu

Özgür Özel'in Yeni Partisinin A Takımı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 13:28
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Başta Özgür Özel olmak üzere 91 kişi CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurdu. Oy birliğiyle genel başkan seçilen Özgür Özel'in A Takımı belli oldu.

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Yeni Parti yönetiminde yer alan isimler: Özgür Özel'in A Takımı

Yeni Parti yönetiminde yer alan isimler: Özgür Özel'in A Takımı

Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de tarihi anlar yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa döndü, Özgür Özel ise CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurdu. Özgür Özel ile birlikte 90 milletvekili Yeni Parti’ye geçti. 

Partinin yönetim kademesi belli oldu. Özgür Özel, oy birliğiyle genel başkanlığa seçildi. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olarak bilinen A Takımı ise belli oldu. 

İşte Özgür Özel’in A Takımı:

- Genel Sekreter: Yunus Emre

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün 

- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

 - Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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