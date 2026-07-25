Özgür Özel'in Yeni Partisinin A Takımı Belli Oldu

Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de tarihi anlar yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa döndü, Özgür Özel ise CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurdu. Özgür Özel ile birlikte 90 milletvekili Yeni Parti’ye geçti.

Partinin yönetim kademesi belli oldu. Özgür Özel, oy birliğiyle genel başkanlığa seçildi. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olarak bilinen A Takımı ise belli oldu.

İşte Özgür Özel’in A Takımı:

- Genel Sekreter: Yunus Emre

- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin

- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Ceylan

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yaşar Tüzün

- Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gizem Özcan

- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Utku Çakırözer

- Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Yaman

- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre