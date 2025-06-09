Özgür Özel'in Açıklaması Sonrası Canlı Yayında Zor Anlar Yaşandı: Yorumcular Gözyaşlarına Boğuldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü sonrası yaptığı duygusal açıklama herkesi duygulandırdı. O duygusal anlardan biri de Halk TV canlı yayınında yaşandı. Özel'in açıklamasını dinleyen gazeteci İsmail Saymaz, Kürşad Oğuz, Hilmi Hacaloğlu ve Tuba Torun gözyaşlarına boğuldu.
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Elektrik akımını kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi.
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Özel’in, Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin yaptığı duygusal açıklama sonrası canlı yayında yorumcular gözyaşlarına boğuldu.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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