Özgür Özel'in Açıklaması Sonrası Canlı Yayında Zor Anlar Yaşandı: Yorumcular Gözyaşlarına Boğuldu

Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Özgür Özel şunları söyledi:

'Çok zor günler geçirdik hep beraber, maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı, bir siyaset arkadaşından öte bir çocukluk, bir gençlik arkadaşımızı; Manisa, yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki Ferdi'nin hayalleri Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek güçteydi. Hepimiz de ona bu yüzden o kadar çok güveniyorduk. Hiç hak etmediği düşündüğümüz sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz'

Özel'in duygusal açıklaması Halk TV canlı yayınınında zor anlara neden oldu.