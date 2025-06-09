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Özgür Özel'in Açıklaması Sonrası Canlı Yayında Zor Anlar Yaşandı: Yorumcular Gözyaşlarına Boğuldu

Özgür Özel'in Açıklaması Sonrası Canlı Yayında Zor Anlar Yaşandı: Yorumcular Gözyaşlarına Boğuldu

Canlı Yayın İsmail Saymaz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.06.2025 - 22:40

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümü sonrası yaptığı duygusal açıklama herkesi duygulandırdı. O duygusal anlardan biri de Halk TV canlı yayınında yaşandı. Özel'in açıklamasını dinleyen gazeteci İsmail Saymaz, Kürşad Oğuz, Hilmi Hacaloğlu ve Tuba Torun gözyaşlarına boğuldu.

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Elektrik akımını kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi.

Elektrik akımını kapıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözyaşlarına hakim olamadı. 

Özgür Özel şunları söyledi:

'Çok zor günler geçirdik hep beraber, maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı, bir siyaset arkadaşından öte bir çocukluk, bir gençlik arkadaşımızı; Manisa, yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki Ferdi'nin hayalleri Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek güçteydi. Hepimiz de ona bu yüzden o kadar çok güveniyorduk. Hiç hak etmediği düşündüğümüz sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz'

Özel'in duygusal açıklaması Halk TV canlı yayınınında zor anlara neden oldu.

Özel’in, Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin yaptığı duygusal açıklama sonrası canlı yayında yorumcular gözyaşlarına boğuldu.

Özel’in, Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin yaptığı duygusal açıklama sonrası canlı yayında yorumcular gözyaşlarına boğuldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kürşad Oğuz, Hilmi Hacaloğlu ve Tuba Torun gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ali k

Bizde tv izlerken agladik... Pırıl pırıl çalışkan samimi dürüst iyikalpli gelecek vaadeden genç başkanımıza ALLAH tan rahmet mekanı CENNET OLSUN.Nurlarda uyu... Devamını Gör

Tamer Önen

gerçekten çok ama çok üzüldüm. bu sene ne kadar kötü bir sene. birçok iyi insanı kaybettik, insanlar hapislere konuldu. hergün yeni bir felaket ile, acı habe... Devamını Gör