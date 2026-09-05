Oyuncu Halit Özgür Sarı’nın Son Hali Dolgu ve Botoks İddialarını Alevlendirdi!
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“Kardeşlerim” dizisindeki Kadir rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, ardından “Yabani” ile popülerliğini katlayan Halit Özgür Sarı, bu kez oyunculuğuyla değil son görüntüsüyle gündeme geldi. Miray Daner’le başrolünü paylaştığı yeni dizisi “Alıkara” için geri sayıma geçen oyuncunun yüzündeki değişim dikkatli gözlerden kaçmadı. Dudakları ve keskinleşen yüz hatları estetik ile dolgu iddialarını beraberinde getirirken sosyal medya kullanıcılarının yorumları da gecikmedi. Henüz iddialara yanıt vermeyen Sarı’nın eski ve yeni hali karşılaştırılmaya başlandı.
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Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Halit Özgür Sarı, birbirinden farklı karakterlerle hızlı bir kariyer yükselişi yakaladı.
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Halit Özgür Sarı şimdi de Miray Daner’le başrolünü paylaştığı “Alıkara” dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Halit Özgür Sarı’nın ortaya çıkan yeni kareleri, sosyal medyada estetik ve dolgu iddialarını alevlendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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