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Oyuncu Halit Özgür Sarı’nın Son Hali Dolgu ve Botoks İddialarını Alevlendirdi!

Oyuncu Halit Özgür Sarı’nın Son Hali Dolgu ve Botoks İddialarını Alevlendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 10:16
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Kardeşlerim” dizisindeki Kadir rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan, ardından “Yabani” ile popülerliğini katlayan Halit Özgür Sarı, bu kez oyunculuğuyla değil son görüntüsüyle gündeme geldi. Miray Daner’le başrolünü paylaştığı yeni dizisi “Alıkara” için geri sayıma geçen oyuncunun yüzündeki değişim dikkatli gözlerden kaçmadı. Dudakları ve keskinleşen yüz hatları estetik ile dolgu iddialarını beraberinde getirirken sosyal medya kullanıcılarının yorumları da gecikmedi. Henüz iddialara yanıt vermeyen Sarı’nın eski ve yeni hali karşılaştırılmaya başlandı.

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Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Halit Özgür Sarı, birbirinden farklı karakterlerle hızlı bir kariyer yükselişi yakaladı.

Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Halit Özgür Sarı, birbirinden farklı karakterlerle hızlı bir kariyer yükselişi yakaladı.

Halit Özgür Sarı, kamera karşısındaki serüvenine 2018 yılında “Diriliş Ertuğrul” dizisinde canlandırdığı Süleyman Alp karakteriyle başladı.

Ardından “Şampiyon”, “Hakan: Muhafız” ve “Kırmızı Odagibi yapımlarda rol alan oyuncunun kariyerindeki asıl kırılma noktası ise “Kardeşlerim” oldu. Dizide dört kardeşin en büyüğü Kadir Eren’e hayat veren Sarı, fedakar ve korumacı karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Kadir’in hikayeye vedası izleyiciyi derinden etkilerken oyuncunun adı da başrol projeleriyle anılmaya başladı.

2022 yılında yayımlanan “Gizli Saklı” dizisinde Sinem Ünsal’la başrolü paylaşan Sarı, Pamir Ulaş ve Levent Güneş kimlikleri arasında gidip gelen karakteriyle bu kez romantik komedi ve polisiyeyi bir araya getirdi. Netflix yapımı “Geçen Yaz” ve Demet Özdemir’le kamera karşısına geçtiği “Özel Ders” filmleriyle dijital platformlarda da boy gösterdi.

Halit Özgür Sarı’nın kariyerindeki en çok ses getiren rollerden biri ise kuşkusuz “Yabani” dizisindeki Yaman Ali oldu. Çocukluğu sokaklarda geçen ve yıllar sonra gerçek ailesiyle yüzleşen Yaman’ın hikayesi hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük ilgi gördü. Oyuncu, “Gözleri KaraDeniz”in ardından rotasını yeniden dijital platformlara çevirdi.

Halit Özgür Sarı şimdi de Miray Daner’le başrolünü paylaştığı “Alıkara” dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Halit Özgür Sarı şimdi de Miray Daner’le başrolünü paylaştığı “Alıkara” dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TOD STUDIOS imzalı psikolojik polisiye dizisi “Alıkara”, Halit Özgür Sarı ve Miray Daner’i ilk kez aynı projede buluşturdu. Yapımcılığını Karga7 Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer otururken senaryo Eylem Canpolat ve Bengü Üçüncü’nün kaleminden çıktı.

10 Eylül’de TOD’da izleyiciyle buluşacak sekiz bölümlük yapımda ikiliye Sezin Akbaşoğulları, Fatih Al, Gökhan Soylu, Can Atak, Bahadır Vatanoğlu ve Yaprak Medine gibi isimler eşlik ediyor.

Fakat “Alıkara” için geri sayım sürerken Halit Özgür Sarı’nın gündeme gelmesine neden olan konu bu kez yeni karakteri değil, son görüntüsü oldu.

Halit Özgür Sarı’nın ortaya çıkan yeni kareleri, sosyal medyada estetik ve dolgu iddialarını alevlendirdi.

Halit Özgür Sarı’nın ortaya çıkan yeni kareleri, sosyal medyada estetik ve dolgu iddialarını alevlendirdi.

Son görüntülerinde oldukça keskin yüz hatlarıyla dikkat çeken Halit Özgür Sarı’nın özellikle dudak, çene ve elmacık kemiği çevresindeki değişim sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Oyuncunun eski fotoğraflarıyla son hali kısa sürede karşılaştırılmaya başlanırken yüzüne dolgu ve botoks yaptırdığı yönünde çok sayıda yorum geldi.

Bazı kullanıcılar Sarı’nın hatlarının daha belirgin göründüğünü savunurken bazıları ise çene hattındaki keskinliğe dikkat çekti. Oyuncunun mimiklerinin farklılaştığını düşünenler de görüntülerdeki değişimi medikal estetik uygulamalara bağladı. Kısa sürede yayılan karelerin ardından “Halit Özgür Sarı’ya ne oldu?”, “Dolgu yaptırmış gibi görünüyor” ve “Eski hali çok daha doğaldı” minvalindeki yorumlar peş peşe sıralandı.

Halit Özgür Sarı’nın değişimiyle ilgili tartışmalar aslında yeni değil. Oyuncunun “Kardeşlerim”den “Gizli Saklı”ya geçiş yaptığı dönemde burnundan bir operasyon geçirdiği gündeme gelmişti. Söz konusu müdahalenin nefes alma problemi nedeniyle yapıldığı, operasyon sırasında burnunda estetik bir değişiklik gerçekleştirildiği ileri sürülmüştü.

Ancak oyuncunun son görüntüsünde tartışma yaratan çene ve elmacık kemiği dolgusu iddiaları hakkında kendisinden herhangi bir açıklama gelmiş değil. Üstelik iki kare arasındaki farkta ışık, çekim açısı, mimik, kilo değişimi ve kullanılan filtrelerin de etkili olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Yine de sosyal medya kullanıcıları bu kez ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim oyuncunun yüzüne gereğinden fazla müdahale ettirdiğini savunurken diğer kesim de eski halini hatırlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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