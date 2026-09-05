Oyuncu Halit Özgür Sarı’nın Son Hali Dolgu ve Botoks İddialarını Alevlendirdi!

Halit Özgür Sarı, kamera karşısındaki serüvenine 2018 yılında “Diriliş Ertuğrul” dizisinde canlandırdığı Süleyman Alp karakteriyle başladı.

Ardından “Şampiyon”, “Hakan: Muhafız” ve “Kırmızı Oda” gibi yapımlarda rol alan oyuncunun kariyerindeki asıl kırılma noktası ise “Kardeşlerim” oldu. Dizide dört kardeşin en büyüğü Kadir Eren’e hayat veren Sarı, fedakar ve korumacı karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Kadir’in hikayeye vedası izleyiciyi derinden etkilerken oyuncunun adı da başrol projeleriyle anılmaya başladı.

2022 yılında yayımlanan “Gizli Saklı” dizisinde Sinem Ünsal’la başrolü paylaşan Sarı, Pamir Ulaş ve Levent Güneş kimlikleri arasında gidip gelen karakteriyle bu kez romantik komedi ve polisiyeyi bir araya getirdi. Netflix yapımı “Geçen Yaz” ve Demet Özdemir’le kamera karşısına geçtiği “Özel Ders” filmleriyle dijital platformlarda da boy gösterdi.

Halit Özgür Sarı’nın kariyerindeki en çok ses getiren rollerden biri ise kuşkusuz “Yabani” dizisindeki Yaman Ali oldu. Çocukluğu sokaklarda geçen ve yıllar sonra gerçek ailesiyle yüzleşen Yaman’ın hikayesi hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük ilgi gördü. Oyuncu, “Gözleri KaraDeniz”in ardından rotasını yeniden dijital platformlara çevirdi.