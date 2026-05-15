Otomotiv Devi Türkiye'den Çekiliyor: İşsiz Kalacak 2200 Kişiye Tazminatı Dışında 12 Maaş Verilecek

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Gebze’de konumlanan 4 ayrı üretim tesisinde toplamda 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayan sanayi devi, ayrılık sürecinde çalışanlarını mağdur etmeyecek büyük bir adıma imza atıyor. Fabrika yönetiminin aldığı karara göre, işine son verilecek her bir personele yasal olarak hak ettikleri kıdem ve ihbar tazminatlarına ek olarak, güncel son maaşları üzerinden tam 12 brüt maaş tutarında kapanış ikramiyesi verilecek.

Otomotiv sektörünün yedek parça tedarikinde lider konumda bulunan firmanın Türkiye'deki operasyonlarını durdurma kararının arkasında, son dönemde hızla yükselen üretim ve işletme maliyetleri yer alıyor. Alınan bu radikal karar, geçtiğimiz günlerde fabrikalarda görev yapan işçilere resmi olarak tebliğ edildi. Aniden kapıya kilit vurmak yerine daha sağlıklı bir geçiş süreci planlayan şirket, kapanışı bölümler halinde ve kademeli olarak gerçekleştirecek. Sektördeki faaliyetlerin tamamen sonlandırılmasının ve tasfiye işlemlerinin bitişinin 2028 yılının ilk altı aylık dönemini bulması öngörülüyor. Her üretim bandı veya bölüm kapandıkça, o birimde çalışan işçilerin tüm hak edişleri ve veda ikramiyeleri hesaplarına aktarılacak.

Türkiye’deki serüvenine 1999 yılında başlayan küresel marka, Gebze bölgesindeki dev tesislerinde direksiyon simidi, emniyet kemeri ve hava yastığı gibi hayati güvenlik ekipmanlarının üretimini yapıyordu. Tesisler, Türkiye’nin önde gelen otomotiv devleri Ford Otosan, Hyundai, TOFAŞ, Mercedes-Benz ve BMC gibi markaların en önemli parça sağlayıcısı konumundaydı. İç piyasanın yanı sıra başta Avrupa ve Güney Amerika kıtaları olmak üzere çok sayıda ülkeye de yoğun ihraç ürünleri gönderiliyordu. Bu büyük üretim ağını tamamen sonlandırmanın ve Türkiye'den çekilmenin şirkete toplam maliyetinin ise yaklaşık 142 milyon doları bulacağı hesaplanıyor.