Haberler
Ekonomi
Otomotiv Devi Türkiye'den Çekiliyor: İşsiz Kalacak 2200 Kişiye Tazminatı Dışında 12 Maaş Verilecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2026 - 12:34

Türkiye'deki yüksek üretim maliyetleri gerekçesiyle faaliyetlerini sonlandırma kararı alan İsveç merkezli otomotiv güvenlik devi Autoliv, Gebze'deki 2 bin 200 çalışanına dev bir veda paketi sunuyor. Şirket, kademeli olarak gerçekleştireceği kapanış sürecinde personeline yasal haklarının yanı sıra tam 12 brüt maaş değerinde ek tazminat ödeyecek.

Dünyanın en büyük otomotiv güvenlik donanımları üreticilerinden biri olan İsveçli Autoliv şirketi, çeyrek asırdır üretim yaptığı Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı aldı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Gebze’de konumlanan 4 ayrı üretim tesisinde toplamda 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayan sanayi devi, ayrılık sürecinde çalışanlarını mağdur etmeyecek büyük bir adıma imza atıyor. Fabrika yönetiminin aldığı karara göre, işine son verilecek her bir personele yasal olarak hak ettikleri kıdem ve ihbar tazminatlarına ek olarak, güncel son maaşları üzerinden tam 12 brüt maaş tutarında kapanış ikramiyesi verilecek.

Otomotiv sektörünün yedek parça tedarikinde lider konumda bulunan firmanın Türkiye'deki operasyonlarını durdurma kararının arkasında, son dönemde hızla yükselen üretim ve işletme maliyetleri yer alıyor. Alınan bu radikal karar, geçtiğimiz günlerde fabrikalarda görev yapan işçilere resmi olarak tebliğ edildi. Aniden kapıya kilit vurmak yerine daha sağlıklı bir geçiş süreci planlayan şirket, kapanışı bölümler halinde ve kademeli olarak gerçekleştirecek. Sektördeki faaliyetlerin tamamen sonlandırılmasının ve tasfiye işlemlerinin bitişinin 2028 yılının ilk altı aylık dönemini bulması öngörülüyor. Her üretim bandı veya bölüm kapandıkça, o birimde çalışan işçilerin tüm hak edişleri ve veda ikramiyeleri hesaplarına aktarılacak.

Türkiye’deki serüvenine 1999 yılında başlayan küresel marka, Gebze bölgesindeki dev tesislerinde direksiyon simidi, emniyet kemeri ve hava yastığı gibi hayati güvenlik ekipmanlarının üretimini yapıyordu. Tesisler, Türkiye’nin önde gelen otomotiv devleri Ford Otosan, Hyundai, TOFAŞ, Mercedes-Benz ve BMC gibi markaların en önemli parça sağlayıcısı konumundaydı. İç piyasanın yanı sıra başta Avrupa ve Güney Amerika kıtaları olmak üzere çok sayıda ülkeye de yoğun ihraç ürünleri gönderiliyordu. Bu büyük üretim ağını tamamen sonlandırmanın ve Türkiye'den çekilmenin şirkete toplam maliyetinin ise yaklaşık 142 milyon doları bulacağı hesaplanıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
