Efsaneler İçin Yolun Sonu: Samsung’un Türkiye’de En Çok Satılan Üç Modeli Artık Güncelleme Almayacak

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2026 - 11:53

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Türkiye'de de yüksek satış rakamlarına ulaşan Galaxy A13, Galaxy A23 4G ve Galaxy M33 5G modellerine yönelik yazılım desteğini Mayıs 2026 itibarıyla tamamen sonlandırdı. Yaklaşık dört yıl önce piyasaya sürülen bu bütçe dostu akıllı telefonlar, markanın resmi güncelleme listesinden kalıcı olarak çıkarıldı.

Teknoloji dünyasının lider isimlerinden Samsung, kullanım ömrünü tamamlayan eski akıllı telefon modellerine sağladığı yazılım desteğini kesme kararlarına yenilerini ekledi.

Şirket, Mayıs 2026 dönemine ait güncel yazılım dağıtım planı kapsamında, geçmiş yıllarda kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği üç orta ve alt segment cihazını güncelleme listesinden tamamen eledi. Alınan bu son kararla birlikte Galaxy A13, Galaxy A23 4G ve Galaxy M33 5G modelleri için yolun sonuna gelinmiş oldu.

Söz konusu üç akıllı telefon, 2022 yılının Mart ve Nisan aylarında düzenlenen etkinliklerle teknoloji pazarına sunulmuştu. Piyasada kaldıkları dört yıllık süre boyunca düzenli olarak güvenlik ve arayüz güncellemeleri alan cihazlar, donanımsal yetkinliklerinin sınırına ulaşmaları nedeniyle artık yeni bir paket alamayacak. Akıllı telefon üreticileri, maliyet ve performans dengesini korumak amacıyla eskiyen ve giriş seviyesinde yer alan modellerine genellikle dört ile beş yıl arasında değişen bir süreyle destek sağlarken, bu süreyi yeni nesil amiral gemisi modellerinde yedi yıla kadar uzatabiliyor.

Yazılım desteğinin kesilmesi, bu üç telefonu kullanan kişilerin bundan sonraki süreçte yeni özellikleri deneyimleyemeyeceği anlamına geliyor. Samsung, amiral gemisi cihazları olan Galaxy S25 serisi ile katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modelleri için geliştirdiği yeni arayüzü One UI 8.5'i geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunmuştu. Bu yeni arayüz güncellemesi kademeli olarak diğer güncel alt modellere dağıtılmaya devam ederken; Galaxy A13, A23 4G ve M33 5G sahipleri hem bu yeniliklerden hem de gelecekte yayınlanacak olası güvenlik yamalarından mahrum kalacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
