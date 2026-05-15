Efsaneler İçin Yolun Sonu: Samsung’un Türkiye’de En Çok Satılan Üç Modeli Artık Güncelleme Almayacak

Şirket, Mayıs 2026 dönemine ait güncel yazılım dağıtım planı kapsamında, geçmiş yıllarda kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği üç orta ve alt segment cihazını güncelleme listesinden tamamen eledi. Alınan bu son kararla birlikte Galaxy A13, Galaxy A23 4G ve Galaxy M33 5G modelleri için yolun sonuna gelinmiş oldu.

Söz konusu üç akıllı telefon, 2022 yılının Mart ve Nisan aylarında düzenlenen etkinliklerle teknoloji pazarına sunulmuştu. Piyasada kaldıkları dört yıllık süre boyunca düzenli olarak güvenlik ve arayüz güncellemeleri alan cihazlar, donanımsal yetkinliklerinin sınırına ulaşmaları nedeniyle artık yeni bir paket alamayacak. Akıllı telefon üreticileri, maliyet ve performans dengesini korumak amacıyla eskiyen ve giriş seviyesinde yer alan modellerine genellikle dört ile beş yıl arasında değişen bir süreyle destek sağlarken, bu süreyi yeni nesil amiral gemisi modellerinde yedi yıla kadar uzatabiliyor.

Yazılım desteğinin kesilmesi, bu üç telefonu kullanan kişilerin bundan sonraki süreçte yeni özellikleri deneyimleyemeyeceği anlamına geliyor. Samsung, amiral gemisi cihazları olan Galaxy S25 serisi ile katlanabilir ekranlı Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modelleri için geliştirdiği yeni arayüzü One UI 8.5'i geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunmuştu. Bu yeni arayüz güncellemesi kademeli olarak diğer güncel alt modellere dağıtılmaya devam ederken; Galaxy A13, A23 4G ve M33 5G sahipleri hem bu yeniliklerden hem de gelecekte yayınlanacak olası güvenlik yamalarından mahrum kalacak.